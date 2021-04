El Gobierno ya deja trascender una extensión de las restricciones

El Gobierno no descarta extender las restricciones: “Lo más probable es que en 15 días no estemos con menos casos”.

Arnaldo Medina, secretario de Calidad del ministerio de Salud de la Nación, aseguró esta mañana que las restricciones podrían extenderse si los números de contagios no disminuyen.

“La efectividad de las medidas va a estar en ralentizar la curva, pero los casos van a seguir aumentando”, afirmó Medina, quien remarcó que en el AMBA “estamos con una alta ocupación de camas, nuevamente es el epicentro de la ola”.

En declaraciones radiales, el secretario de Calidad en Salud advirtió que en esta segunda ola “la curva de casos es mucho mayor que en la primera. Notoriamente, hay una aceleración, pero se espera que empiecen a estabilizar y a amesetar en algún momento”.

Consultado sobre el porcentaje de camas Covid libres en el AMBA, Medina aseguró: “Hemos superado las 4000 camas de COVID-19 en poco tiempo, esto está generando una presión muy grande en el sistema de salud. Están apareciendo más jóvenes en las internaciones y terapias, hay que ver si tiene que ver con las características de las nuevas variantes”.

“Si se toma el AMBA, el promedio da el 75% de ocupación de camas de terapia intensiva. Eso indica que hay montón de instituciones que están por encima del 80 por ciento, cuando se supera ese nivel, empiezan las tensiones en el sistema de salud. Hay un riesgo muy grande”, sostuvo.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de extender las restricciones, el funcionario consideró que “es probable”. “Y es probable que se tengan que tomar nuevamente en el futuro. Las medidas después de un tiempo se vuelvan a tomar. Hay que evaluar de acuerdo con los resultados y la situación epidemiológica”, añadió.

“Quisiera que en 15 días estuviéramos en mejores condiciones. Lo más probable es que no estemos con menos casos que ahora. La perspectiva de casos que tenemos en este momento hace que dentro de 15 días o en 10 días estemos en los 50 mil casos”, advirtió.