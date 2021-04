Ex nuevejuliense expresó un sentido agradecimiento al Hospital

El ex convecino Alfredo Gallone, quien reside en CABA desde hace 43 años, expresó en sus redes sociales un sentido agradecimiento por la atención recibida durante una emergencia sufrida el pasado fin de semana, en oportunidad de visitar nuestra ciudad para reencontrarse con familiares y amigos, poniendo de manifiesto la excelente atención recibida.

En su posteo, el ex convecino señala:

"Quiero transmitirles mi experiencia, sabiendo que no es fácil expresar con palabras el sentimiento de gratitud que me embarga.

Este viernes pasado, 2 de abril, fui a pasar el fin de semana largo a la quinta que poseo en 9 De Julio, mi ciudad natal, (resido desde hace 43 años en CABA).

Para abreviar, me topé con un gigante nido de avispas y fui atacado por ellas. En menos de media hora tuve una fuerte y preocupante reacción alérgica... Dolorido y con mucho esfuerzo llegué a la guardia del hospital Julio De Vedia. En principio y pese a mi estado, me sorprendieron sus impecables instalaciones, como así también la asepsia del lugar. De inmediato fui atendido muy amablemente por la recepcionista Karina Fernández, quien al percatarse de mi estado comunicó de inmediato la novedad al personal médico. En menos de cinco minutos fui atendido por la doctora Fabiana Narváez y por la enfermera Victoria Zotti, quienes atendieron con premura y profesionalismo mi urgente dolencia.

Quiero especialmente destacar no solo la rápida resolución de la urgencia, sino, y ¡fundamentalmente, el trato recibido!

Muy pocos son los profesionales que entienden que cuando una persona ingresa a una guardia médica, no solo lo hace con una dolencia física, también viene acompañado de miedos, incertidumbre y necesidad de contención.

Agradezco desde lo más profundo de mi corazón la atención y el trato recibido por el personal de ese nosocomio. Doctora Fabiana Narvaez, Enfermera Victoria Zotti y Recepcionista Karina Fernández.

Felíz de entender que con gente así nada está perdido en mí país.

Felicito a su Director. Orgulloso de saber que en mi Ciudad natal exista un hospital público que posea las características profesionales y humanas antes mencionadas".

Sin dudas, un justo reconocimiento para el personal del centro de salud, que siempre se brinda de la mejor manera hacia la comunidad.