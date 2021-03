Kicillof en Trenque Lauquen

El gobernador Axel Kicillof encabezó en Trenque Lauquen la entrega de viviendas construidas por la mutual de obreros de la construcción (AMOC).

Junto al intendente Miguel Fernández, el mandatario hizo especial énfasis en el déficit habitacional: "La Provincia tiene un déficit habitacional tremendo e histórico. Concentrado en el conurbano, probablemente sea el lugar que atrae la mirada de los medios porteños. Pero nuestra Provincia es más que el Conurbano".

"Vinimos a cumplir aunque sea un primer tramo de esta promesa. Dije que iba a ser el gobernador de toda la provincia y con principal énfasis en el interior", agregó. Asimismo resaltó que mucha gente "tiene sus graves problemas para el acceso a la vivienda y a la tierra. Quiero felicitar a los que la hicieron. Las empezamos y las estamos terminando con nuestro Instituto, hay esmero y dedicación".

Y explicó que "no es lo mismo y no sale más caro hacer las cosas bien, y acá hay un compromiso de los trabajadores. Hemos decidido avanzar con 20 viviendas más en Trenque Lauquen, estamos terminando 11 y esperemos sean más".

Asimismo, Kicillof realizó un importante anuncio para toda la región: "Quiero decir que vamos a poner en nuestra agenda la ruta del cereal para Trenque Lauquen y toda la región, es importante hacerlo".

Política

En otro orden, Kicillof se refirió a los intendentes opositores y destacó a Miguel Fernández: "Muchísimos intendentes de la Provincia, y te cuento entre ellos (dirigiéndose a Fernández) son respetuosos, no son neoliberales, no creen en la timba financiera ni en las relaciones carnales. Creen en su Patria, en su Provincia y en su gente. No me quiero meter en internas pero lo único que pido es que no tengamos de nuevo neoliberalismo gobernando".

Tras el acto, Kicillof se dirigió a Pehuajó, donde recorrerá un vacunatorio junto al intendente Pablo Zurro.

Fuente: Diario Líder