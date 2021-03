Tiene media sanción el traspaso del Monte de Gobierno al municipio

En la sesión desarrollada esta tarde, el proyecto que había sido presentado por el diputado Mauricio Vivani, alcanzó una votación positiva, aguardándose ahora la rúbrica del Senado para hacer realidad un viejo anhelo de todos los nuevejulienses.

La de hoy, sin dudas, es una jornada muy importante para todos los nuevejulienses, ya que comienza a concretarse un viejo anhelo de la comunidad; largamente demorado por décadas, de indispensable realización para una mejor calidad de vida de los vecinos, y que pone en un plano de Justicia a la situación sobre el dominio de tierras del Estado.

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción esta tarde al proyecto presentado por el diputado Mauricio Vivani, a través del cual se perseguía la finalidad de trasladar el dominio y darle la posesión del denominado Monte de Gobierno a la Municipalidad de Nueve de Julio, a fin de que el mismo sea destinado a la concreción del proyecto de establecer allí el nuevo relleno sanitario; dando cierre a una etapa olvidable para la comunidad, como fue la decisión tomada hace más de 20 años de establecer un basural a cielo abierto a escasas cuadras del centro de la ciudad y a apenas unos metros de su principal pulmón verde, como lo es el Parque General San Martín.

En una firme exposición ante los legisladores bonaerenses, el diputado Vivani expuso en la Honorable Cámara que “se trata de un terreno de más de 80 hectáreas, que en su momento había sido adquirido por la provincia para disponer allí talleres de trenes de ferrocarriles provinciales, cosa que nunca llegó a ejecutarse y quedaron las tierras sin uso”.

“En el mismo se disponía de una extensa plantación de árboles y por ello se lo denominaba Monte de Gobierno. En los años 90, una persona lo usurpó y comenzó un proceso de idas y vueltas que lo llevo en el año 2007 a presentar una demanda de usucapión, demanda sin sentido ya que era un bien provincial, no tenía edificaciones hasta ese momento, y no solo no había realizado ninguna mejora, si no que ya había comenzado un proceso de deforestación que culminaría en 2019 con una tala de más del 80% del monte, eliminando así mas de 30 hectáreas de plantaciones de diferentes variedades, con la finalidad de comercialización de leña”, agregó Vivani.

Por otra parte, el legislador de Juntos por el Cambio enfatizó que “pese a que no tenía sentido esa demanda, el juicio se extendió por espacio de 14 años”.

“Era una causa que venía sin mucho impulso y desde que el Intendente Mariano Barroso asumió en 2015 nos propusimos reactivarla, y fue así que luego de varias gestiones en diferentes organismos provinciales, ministerios y organismos jurisdiccionales, la misma tomó un nuevo rumbo, llegando en 2019 la sentencia de la jueza de Primera Instancia favorable a la Provincia, reconociendo su dominio e interpelando al usurpador a hacer inmediata entrega del bien”, recodó Vivani al poner de manifiesto que “la demanda fue contundente, dado que no había ni uno solo de los requisitos necesarios para fundamentar la usucapión cumplida; pero sin embargo, el usurpador apeló, la cámara de Mercedes falló ratificando en todo la sentencia de Primera Instancia, y nuevamente, solamente con fines dilatorios se apeló a la Corte Suprema de Justicia, quien en un fallo ratifica sentencia en menos de 4 meses y da por definitiva a la misma, pese a la situación de la pandemia”.

DAÑO AMBIENTAL Y ECONÓMICO

En otro plano de su exposición ante la Cámara Baja, Vivani instó a sus pares a advertir que “hay procedimientos que no pueden durar 14 años”.

“Una usurpación, disfrazada de usucapión, de ninguna manera puede durar 14 años; por lo que sería bueno poder trabajar y analizar juntos a los organismos judiciales algunas modificaciones para estos procesos, porque en este caso el estado perdió muchísimo, no solo desde lo económico sino desde lo ambiental”.

“Pero lo más ilógico es que a pesar de haber usurpado, de haber provocado un daño ambiental y de haber ganado mucho dinero con la explotación de este campo, le otorgaron beneficio de litigar sin gastos, o sea que todos los bonaerenses deberán costear los gastos de este proceso jurídico ilógico”, agregó.

EL PROYECTO

Finalmente, en tanto, al describir el proyecto, el diputado Vivani subrayó que la tierra que se le cede al municipio de Nueve de Julio con esta Ley, “va ser utilizada para hacer un relleno Sanitario, el que fue avanzando y ya cuenta con todos los permisos previos de los organismos provinciales para poder instalarlo allí, beneficiando así a los más de 50.000 vecinos del partido, ya que a la fecha contamos con un basural, que más allá de haber mejorado el sistema de disposición final, está a menos de 5 cuadras del casco urbano y a 800 metros del hospital”.

“El nuevo predio de disposición final, que cumplirá con todos los protocolos sanitarios y ambientales se va a encontrar a más de 10 Km del casco urbano, y en un futuro no solo permitirá depositar en su relleno la basura clasificada de la ciudad, sino también de pueblos del cercanos del distrito”, apuntó también, recordando que “en el mes de abril, el municipio comienza la obra de la Planta de Transferencia, donde se clasificarán los residuos”.

“Hoy esta legislatura le estará brindando una herramienta fundamental al Intendente de Nueve de Julio, para que pueda realizar una obra muy importante para todos los vecinos”, finalizó, agradeciendo a sus pares por acompañar esta Ley “y así permitir empezar a bridar una solución a una problemática de más de 20 años”.