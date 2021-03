Firme convocatoria al consenso formuló Barroso

Esta noche, en oportunidad de dejar su mensaje a la comunidad, en ocasión de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del H. Concejo Deliberante local, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso puso de manifiesto que, “comienza un nuevo año legislativo para trabajar en equipo, lo cual significa un gran desafío".

"En estos años que tenemos de gestión, hemos logrado cumplir muchísimos objetivos y darle forma a gran cantidad de ideas y proyectos, pero sabemos que aún tenemos por delante innumerables cantidad de cuestiones que mejorar, que aprender, que discutir, y por sobre todo, que consensuar”, subrayó.

En el mismo plano, reflexionó que “el año 2020 ha sido un año completamente atípico y difícil, y que nos deja muchísimas penas y también enormes enseñanzas”, por lo que expresó su deseo “de todo corazón” que el año en curso “pueda concretar avances en la lucha contra el Covid-19; y que la ciencia y el coraje del hombre en su búsqueda por sobreponerse a cualquier obstáculo pueda generar las defensas necesarias para que todos puedan volver a vivir normalmente sus vidas”.



Ya en otro orden, sobre la actividad legislativa, remarcó que “el Concejo Deliberante es la institución republicana más importante del partido”.

“Acá es donde las diferencias, las ideologías, las opiniones diversas, se ven obligadas a ceder en pos del consenso. En este recinto, como en todos los recintos legislativos, el principal objetivo es acercar posiciones. Posiciones que no son meramente personales, sino que representan muchas más voces de las que aquí se expresan, porque los concejales representan al pueblo en su totalidad. Por eso, destaco siempre la importancia de ser dignos de nuestro mandato popular, de acercar antes que alejar, de escuchar la opinión del otro y complementarla con la nuestra”, subrayó.

En el mismo orden, advirtió que “si no nos escuchamos, si no respetamos las opiniones diversas, si no somos conscientes que solo estamos de paso y el gobierno es temporal, y luego vendrán otros; nuestro trabajo será siempre incompleto, y sería imposible continuar una obra, un proyecto, una idea, ante el cambio de signo político”.

“Con esa premisa siempre presente es que vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora con la Nación y con la Provincia, teniendo como único objetivo mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos”, afirmó asimismo Barroso, distinguiendo que “nuestras posturas ideológicas y políticas en ningún modo deben entorpecer un trabajo que debe ser mancomunado y que debe estar exento de mezquindades”

Posteriormente, el jefe comunal invitó a los ediles de los distintos sectores a “trabajar en pos de una mejor ciudad, de un mejor partido, opinando, debatiendo, criticando constructivamente”, para lo que puso a disposición a todo su equipo y afirmó que las puertas de sus despacho “estarán siempre abiertas”.



En tanto, luego de trazar un resumen de lo actuado durante el particular año 2020, marcado por la pandemia de Coronavirus; el Intendente Municipal de Nueve de Julio dejó su mensaje final a la comunidad, expresando que “se alcanzó por primera vez en cinco años de gestión un superávit de saldos de tesorería de casi $ 14 millones, siendo más que importante lograr un saldo positivo del tesoro municipal”.

Por ello, agradeció de manera especial “a todo el gabinete, a todos los trabajadores y especialmente a todos los médicos y personal de la salud por el año que pasó”.

“Este nuevo período que comienza nos sigue desafiando, por eso le pido a todos los nuevejulienses que sigamos haciendo un esfuerzo para poder sobrellevar esta situación que nos es atípica a todos, de la mejor manera posible”.