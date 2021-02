Urgente llamado de AFAPDi a la comunidad

A través de un comunicado de prensa, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (A.F.A.P.Di.) a realizado un urgente llamado a la comunidad para que nuevos vecinos se sumen a integrar la Comisión Directiva, para evitar el cierre de la institución.

Convocan especialmente a "los padres de personas con alguna discapacidad, los amigos y todos aquellos que con gran sensibilidad social; se interesan en esta clase de problemas".

EL COMUNICADO DE A.F.A.P.Di

A los socios de A.F.A.P.Di, familiares y amigos de las personas con discapacidad:

La discapacidad no es sólo un problema del afectado, ni de su grupo familiar, ni del entorno en el cual convive, sino de la sociedad en general y requiere del compromiso moral, social y solidario de todos sus miembros.

Son nuestros hijos los que nos enseñan a sentir alegría, fuerza, esperanza cuando en el horizonte vemos poca claridad. Pero también son ellos los que nos reclaman, los que no pueden esperar más y los que en definitiva dan sentido a nuestro accionar.

No debemos olvidar que serán el resultado de lo que nosotros hagamos, y si no hacemos nada, no tendremos derecho a lamentarnos en el futuro.

Hoy AFAPDi se enfrenta a una crisis difícil de resolver:

Sus cuentas están al día,

Su documentación ante los organismos estatales también.

No tenemos ningún conflicto judicial.

Nuestra sede (alquilada) está en perfectas condiciones.

Contamos con un grupo de colaboradores que con su apoyo económico nos han permitido sostener nuestras actividades.

Sólamente nos faltan unas pocas personas que nos acompañen en la comisión, ya que varios de sus integrantes pertenecen al grupo de riesgo y en este momento no pueden seguir con el ritmo de trabajo que requiere la Institución.

No queremos tener que tomar la decisión extrema de cerrarla, pero si no logramos formar una nueva Comisión Directiva, no encontramos otro camino.

Es por eso, que convocamos una vez más a los padres de personas con alguna discapacidad, los amigos y todos aquellos que con gran sensibilidad social se interesan en esta clase de problemas.

Si Ud. se siente identificado con nuestra Institución, lo invitamos a asociarse y participar en nuestra Asamblea Anual Ordinaria, en la cual se deberán aprobar la Memoria y Balance de los Ejercicios 2019 y 2020, y se renovará la Comisión Directiva.

LA UNICA MANERA DE ENCONTRAR SOLUCIONES ES ENTRE TODOS