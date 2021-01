La UCR de 9 de Julio pide por las clases presenciales

La Comisión de Educación de la Unión Cívica Radical de 9 de Julio, emitió un comunicado que bajo el título "La educación fue declarada actividad esencial: los destinatarios son nuestros niños y adolescentes", solicita el retorno de las clases presenciales.

El documento señala textualmente:

"Teniendo en cuenta que es esencial, hay que volver a las aulas, hay niños y adolescentes en riesgo de abandono, otros desvinculados, no podemos seguir sin visualizar esta realidad.

La educación no es sólo contenidos, sino que ayuda a la socialización, a la construcción de la identidad, a potenciar los recursos cognitivos, sociales y por sobre todo EMOCIONALES, por ello es necesario ABRIR LAS ESCUELAS, RETOMAR LA PRESENCIALIDAD, REPENSANDO Y EVALUANDO LA MEJOR MANERA. NO SERÁ COMO EN MARZO DEL 2020 PERO SÍ COMENZAR CON LA PRESENCIALIDAD.

CON EL APOYO TÉCNICO, LOGÍSTICO Y FINANCIERO del nivel central.

Volver teniendo en cuenta protocolos, priorizando y organizando grupos, formando burbujas con monitoreo continuo, prever la modalidad mixta presencial y remota, con el acompañamiento de la DPI asesorando y habilitando espacios y edificios atendiendo al distanciamiento, ya tenemos precedente de una vuelta cuando se realizaron los actos en diciembre y con las actividades que se vienen realizando de verano.

Volver para no acentuar desigualdades, para favorecer la psiquis, los docentes hicieron y dieron todo para mantener el sistema educativo con lo que tenían a su alcance, pusieron a disposición sus dispositivos, doblaron horarios, se autocapacitaron, pero no llegaron a todos y cada nivel lo sabe.

Volver es la única forma de pensar en ellos con responsabilidad y compromiso".