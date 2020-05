“ZOOM” CON NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

A partir de hoy, nuevas medidas de seguridad serán implementadas para evitar que los trolls interrumpan las videoconferencias con contenido ofensivo.

Lunes, 11 de mayo de 2020.

La aplicación de videoconferencia Zoom vio un aumento masivo en la cantidad de usuarios con tantas personas que continúan quedándose en sus casas durante la crisis de COVID-19. Este aumento repentino dio lugar a importantes problemas de seguridad: los trolls estuvieron interrumpiendo las videoconferencias con contenido ofensivo, incluidas imágenes racistas y homofóbicas. Pero ahora, tres características nuevas fueron incorporadas para mejorar la seguridad.

Ahora se requieren contraseñas para todas las reuniones

Si no le ponés contraseña a una reunión, no estás seguro. Esto significa que cualquiera que conoce el ID de la reunión o tiene el enlace para ingresar al chat, simplemente puede unirse a él. Además, muchas personas también comparten los ID de las reuniones en sus redes sociales, lo cual es un no definitivo, ya que las deja abiertas para que cualquiera ingrese.

Por eso, a partir de mañana, para reducir la posibilidad de que esto suceda, Zoom va a requerir contraseñas para todas sus reuniones. Esto incluye tanto las nuevas reuniones como las que ya estaban programadas previamente y aquellas que usan una ID de reunión personal.

Waiting Rooms activadas por defecto

Otro problema de Zoom es la capacidad de ingresar a la reunión sin que el anfitrión lo permita. Zoom tiene una función llamada Waiting Rooms (salas de espera) para permitir que el organizador seleccione manualmente a las personas que entran a la reunión, pero no todos la usaban. Ahora, Zoom activará la función Waiting Rooms de forma predeterminada.

La pantalla compartida estará activada de forma predeterminada solo para el anfitrión

Uno de los principales problemas causados por los trolls es que comparten imágenes ofensivas, que a veces contienen pornografía. Para tratar de evitar que esto suceda, Zoom hará que el uso compartido de pantalla se configure de forma predeterminada solo para el anfitrión u organizador de la reunión.