Senado: se aprobó la reestructuración de la deuda

El Senado de la Nación aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la reestructuración de deuda bajo legislación argentina y lo envió a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. El proyecto fue respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición.

Viernes 31 de julio de 2020.



El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, habilita al Gobierno a reestructurar los bonos de deuda emitidos bajo legislación argentina. En ese aspecto, los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.

Asimismo, establece que la capacidad de repago de Argentina “está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.

“De igual modo el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones deuda-producto se estabilice, garantizando la sostenibilidad”, añade la iniciativa.

El miembro informante de este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo fue el senador por Córdoba, Carlos Caserio (Frente de Todos). Allí destacó que su bloque está convencido de que “la única forma de pagar esta deuda es creciendo económicamente”. A su vez, afirmó que se estaba hablando “del 34% del total de la deuda. Que otro 30% de la deuda se encuentra en dólares bajo jurisdicción extranjera y que otro 30% de la deuda estaba en pesos con organismos internacionales”.

Caserio subrayó que al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la deuda externa representaba “el 52,6% del Producto Bruto Interno mientras que a diciembre de 2019, fin del mandato del gobierno anterior, la deuda llegaba al 90% del PBI”, y dijo que “el gobierno anterior no sólo duplicó el volumen de la deuda sino que también acortó los plazos de los vencimientos”.

En el discurso de cierre, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) adelantó que su bancada “iba a acompañar” la iniciativa. Entonces, sostuvo que este tema “trasciende a un gobierno” y que ésto no implica no advertir “la demora del gobierno en estos siete meses para resolver el tema”. Consideró que “dar previsibilidad es muy importante para despejar dudas sobre la renegociación de la deuda”. Sin embargo, criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, “por no estar presente en ninguna de las reuniones que, para analizar el tema, se realizaron en la Comisión de Economía”.

Naidenoff criticó al gobierno nacional por la dilación “en resolver el tema de la deuda” y que “desde la pandemia a hoy el déficit se cubrió con emisión monetaria”. Así fue que señaló que “el Banco Central cedió al Tesoro 1.115 billones de pesos. Lo que representa el 78% del dinero circulante en manos del público. Ese circulante se disimula con letras. Por eso dicen que el circulante aumentó en un 37 por ciento”.