Repudio del PJ a las declaraciones de dirigentes de JxC

El Bloque de Concejales del Frente de Todos adhiere al comunicado vertido por el Jefe de Gabinete de la Nación ante el texto presentado por las Autoridades partidarias de Juntos por el Cambio.

Lunes 6 de julio de 2020.

En la solicitada presentada por los líderes de la oposición se intenta responsabilizar al Gobierno Nacional del asesinato de Fabian Gutierrez como así también del posible encubrimiento en el desarrollo de la investigación Judicial sobre dicho hecho.

Ante semejantes acusaciones el Jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado “Estamos convencidos de que no es momento para sembrar falsas divisiones entre los argentinos y las argentinas. El odio afecta la convivencia democrática y sólo nos paraliza impidiéndonos avanzar.

Es inadmisible utilizar la sensibilidad que el dolor del crimen genera para sacar ventajas políticas. En política no vale todo porque no hay fin que justifique los medios. Tampoco las redes sociales se pensaron para difundir la mentira.

Partiendo de esa convicción, el Gobierno Nacional ha conocido con mucho pesar el comunicado que los presidentes de los partidos que componen Cambiemos han firmado ante la infausta noticia que dio cuenta del homicidio del que fuera víctima Fabián Gutierrez.

La sola idea de que el Gobierno tiene responsabilidad en semejante suceso, es definitivamente repulsiva, máxime si se tiene presente que tamaña infamia se pretende instalar en un marco social signado por la angustia de la pandemia.

El compromiso del Gobierno Nacional con el Estado de Derecho es absoluto. La necesidad de que en el país impere un sistema republicano con independencia judicial y sin interferencias de los poderes fácticos es un imperativo insoslayable.

No parece ser igual el compromiso de las autoridades políticas de la oposición que a partir de la tergiversación y manipulación de los hechos, intenta sacar provecho en el electorado. El modo en que pretenden falsearse la realidad para lograr la confusión pública es penoso.

En estos días en que en los tribunales nacionales se ventilan presuntos mecanismos que vincularían a servicios de inteligencia, periodistas y magistrados en la promoción de falsas acusaciones penales, la responsabilidad política debería multiplicarse.

Estamos convencidos de que el imperio de la Justicia debe reponerse en Argentina de una vez y para siempre. Ello se logra exigiendo a los magistrados y tribunales actuantes la máxima diligencia y el mayor rigor técnico judicial.

La unidad nos ha permitido afrontar de mejor modo el tiempo más difícil que debimos vivir. Que la sensatez no se pierda y que los que cavan las grietas que nos dividen revisen sus procederes y se llamen a la reflexión.”

Ante la aseveración que realiza Juntos por el Cambio de que el crimen de Gutierrez es de “Extrema Gravedad Institucional”, y el intento de desviar la atención de la búsqueda de verdad para la familia que ha sufrido semejante pérdida, los Concejales y Concejalas miembros del Bloque del Frente de Todos repudian el uso político que estos representantes de la oposición están llevando adelante.