PERONISTA DE LA ZONA, A CARGO DE TRENES

Darío Golía fue oficializado como vicepresidente de Trenes Argentinos – Formará parte del equipo de Mario Meoni en Transporte.

Viernes 3 de enero de 2020.

El ex diputado de Chacabuco y hombre ligado a Julián Domínguez, Darío Golía, fue recientemente nombrado como Vicepresidente de Trenes Argentinos o Sofse (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), empresa estatal encargada del servicio de transporte de pasajeros.

Cabe destacar que la empresa de pasajeros de alcance estatal está bajo la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación que conduce el juninenense Mario Meoni.

En tanto, Martín Marinucci, ex candidato en Morón, quedó al frente de la sociedad estatal Trenes Argentinos. Además de Golía, Fernando Sousa, de Esteban Echeverría, asumió como Director de la mencionada SOFSE, y ex senador y ex intendente de Magdalena, Fernando Carballo estará también integrando el directorio.

Por último, en la foto de los ex que rodean a Marinucci está Sandra Mayol, ex intendenta de San Miguel del Monte.