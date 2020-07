Otro quiroguense busca un lugar en el fútbol grande

Federico Paradela, el joven primo de José Paradela, jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata y una de las revelaciones del torneo de AFA bajo la dirección de Maradona, busca su lugar en la primera de Sarmiento de Junín.

Federico Paradela (izquierda) junto a uno de sus compañeros de Sarmiento.

Lunes 27 de julio de 2020.

El joven jugador de la División Reserva de Sarmiento de Junín, Federico Paradela, actualmente se encuentra en su pueblo natal, Quiroga (partido de 9 de Julio), done desarrolla las diferentes actividades físicas que les otorga el cuerpo técnico Verde, encabezado por el entrenador juninense Martín Funes.

“Fede”, que tiene 19 años y se desempeña dentro del terreno de juego como volante ofensivo, es una de las jóvenes promesas de la institución juninense.

Asimismo, la habilidad y amor por el fútbol está impregnado en su familia, debido a que Federico es primero de José Paradela, el profesional que integra el primer equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata dirigido por Diego Armando Maradona, con quien pelotea en sus pagos.

Federico Paradela dialogó con “La Deportiva” del diario “La verdad de Junín” y se refirió al gran sueño que posee que tiene que ver con de formar parte del plantel profesional de Sarmiento, entre otros temas futbolísticos.

-¿Cómo estás pasando la cuarentena?

-Tranquila, media aburrida pero se lleva. Acá en mi pueblo, Quiroga, no es como en la ciudad. Voy al gimnasio y puedo salir a correr. La pelota siempre se extraña pero a veces nos juntamos a patear porque también se puede.

-¿El profesor de Sarmiento les sigue pasando ejercicios?

-Sí, semana tras semana nos pasa por lo físico, va cambiando, ahora estamos haciendo como una pretemporada pero virtual.

-¿Les han dado alguna fecha para regresar?

-Por ahora no se sabe nada. Tengo muchas ganas de volver a practicar. Con Martín Funes hacemos reunión por Zoom casi todas las semanas y hablamos cosas futbolísticas, nos pasa videos, también con el profe Rabbia.

-¿Estás en contacto con tus compañeros?

-Con algunos sí, los que somos más amigos siempre hablamos.

-¿Cómo está tu situación con el club?

-Estoy en Reserva hace un tiempo y estoy esperando que ojalá me llamen a entrenar en la Primera.

-¿Mirás fútbol?

-Sí, a la tarde miro todos los partidos que hay en Europa.

-¿Cómo te imaginás jugar sin público?

-Nosotros en Reserva jugamos con poco público pero para la Primera es feo, va a ser como una práctica.

-¿En qué puesto te sentís más cómodo?

-En inferiores siempre jugué de enganche, suelto, y cuando subí a Reserva Martín (Funes) me empezó a poner de interno porque no jugamos con enganche.

Al principio me costó pero después me acostumbré y me gusta jugar ahí porque agarro mucho la pelota.

No tenés que marcar mucho, es acompañar al cinco y estar bien parado.

-Te gusta asistir y la pelota parada

-Sí eso me gustó siempre, de chico pateaba los tiro libres en inferiores y también en Reserva.

-¿Qué sueño tenés?

-Ahora lo único que quiero es entrenar con la Primera, me encantaría. Después como todo futbolista jugar en la selección y en Europa.

-¿Te perfeccionas?

-Sí con José (Paradela) y otro chico más vamos a patear tiros libres todos los días. Con José somos muy parecidos en el juego y competitivos.

-¿En una cancha lo hacen?

-Claro hay una cancha donde entrena la Primera de Quiroga. A veces es complicado conseguir alguien que haga de arquero en el pueblo, pero si no ponemos un buzo en el ángulo.

Siempre hay alguna apuesta, estamos parejos, esta semana que pasó me ganó pero la otra le pegué una paliza yo.

-¿Hay más jugadores de Quiroga que estén entrenando en otro nivel?

-El otro chico que patea con nosotros está en la tercera división de España y Lucas Veco que está en Agropecuario.

-Dio buenos jugadores Quiroga entonces…

-Hay muchos chicos que juegan bien acá, la Liga es la de 9 de Julio. De Dudignac salió Nacho Fernández.

-¿De tu pueblo viniste directamente a Sarmiento?

-Me fui para Sarmiento a los 14 años. El primer técnico que tuve fue Alejandro Corbanini, después tuve a Carlos Mecherques y a “Quichi” Nievas, con él salimos campeones en Sexta.

-¿Qué goles recordás?

-En Séptima tengo uno lindo y en la final de AFA también, contra Chacarita. Tiró un pelotazo un central, la bajó el nueve, la paré de pecho, le pegué volea desde afuera del área, pegó en el travesaño y adentro, y salimos campeones.

-¿Qué compañero te sorprendió?

-Hay un par de chicos que andan muy bien. Joel que juega de central se desempeña muy bien, es grandote, tiene buen juego aéreo, juega por abajo.

También “Manu” Mónaco que es amigo mío juega muy bien. “Luchi” (Gondou) que se fue a River también jugaba muy bien.

-Brea y Javier Arias son buenos delanteros

-Sí esos chicos son un pocos más grandes y juegan muy bien. Cuando yo subí estaban el “Colo” Ottaviani, “Coto” Palleros, el “Lagarto” Braian Giménez, Pieretto. Me subió Martín Funes.

-Te gusta mucho tener la pelota

-En inferiores gambeteaba a todos, no se la tocaba a nadie (risas). Acá tenés que jugar más rápido porque si la llegás a perder chau. Se juega a dos toques en mitad de cancha y se gambetea cerca del área.

-¿Es lindo tirar un caño?

-A mí me encanta, es hermoso. En los partidos que hacemos en Quiroga voy a ver cuántos caños hago en vez de goles.

-¿Tu familia te acompaña?

-Siempre, de chico. Cuando empecé en Sarmiento no me fui a vivir a Junín de una, me llevaba mi vieja Analía Roldán todos los días.

En mi familia están mi viejo Carlos y mi hermano Francesco, mis abuelos Luis y Dominga por parte de mi mamá y “Chochi” que es la madre de mi papá.

Siempre me llaman para ver cómo estoy, al igual que mis amigos, que me van a ver cuándo juego en Junín.

-¿En la cuarentena hiciste otras cosas?

-Pusimos una verdulería y a veces la atiendo con mi hermano porque mi viejo trabaja del turismo, tiene micros, y con todo esto está parado.