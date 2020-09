Lanzan la campaña “#DonanteHastaLaMédula”

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2020. El Consejo Publicitario Argentino, con el asesoramiento de Fundación Primeros Pasos, está impulsando una campaña que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la donación de médula ósea para el tratamiento de determinadas enfermedades de la sangre, buscando desmitificar también de que se trate de un procedimiento traumático o doloroso. La iniciativa se desarrolla en el mes en el que se conmemora el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que promueve la World Marrow Donor Association (WMDA), el tercer sábado de cada mes de septiembre. Para algunas enfermedades de la sangre – la más común, leucemia- el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (médula ósea), es una parte fundamental del tratamiento y a veces, la única posibilidad de remisión de la enfermedad. Los pacientes con indicación de trasplante de médula ósea no pueden esperar. Existe un momento y estado clínico preciso para la realización del trasplante, transcurrido este período las posibilidades de éxito del tratamiento se reducen. Pero para poder llevar a cabo el trasplante, es necesario que la médula ósea donada sea compatible en un 100% con la del paciente para evitar el rechazo, y esto solo ocurre en 1 persona entre 40.000. A su vez, solamente el 25% de las personas enfermas cuentan con un donante entre sus familiares y el 75% restante debe recurrir a un donante sano, voluntario y no emparentado. Por eso, es necesario ampliar la cantidad de donantes, para que los pacientes tengan mayores posibilidades de encontrar compatibilidad para el trasplante. Donar médula ósea es sencillo, indoloro – similar a donar sangre – y no tiene consecuencias en el organismo. Y LO MÁS IMPORTANTE, PUEDE SALVAR UNA VIDA. La campaña promovida por el Consejo Publicitario Argentino, cuenta con asesoramiento de Fundación Primeros Pasos, la creatividad de Vera & Partners / DMFusión, la colaboración de Brand Partners y la participación especial de distintas personalidades e influencers como Sergio Agüero, Luis Novaresio, Guillermo Andino, Narda Lepes, María O’Donell, Abel Pintos y Pachu Peña, entre otros, quienes se sumaron desinteresadamente a esta iniciativa. Para quienes quieran inscribirse como donantes de médula ósea o conocer más sobre el tema está a disposición el sitio web www.fundacionprimerospasos.org “Es un honor que el CPA nos haya seleccionado para realizar la campaña. Delfi, que falleció a los 5 años de leucemia, nos guía desde el cielo para poder ayudar a niños y adultos a salvar su vida con un alma gemela, o sea, un donante compatible. Por eso, todos podemos salvar una vida con una simple donación de sangre. Alguien te está esperando, doná vida” expresaron Luis Vassallo y el Dr. Diego Montes de Oca, presidente y fundador de la Fundación Primeros Pasos. “Es muy importante para el CPA poder hacer un aporte en este tipo de temáticas. Esperamos que la campaña pueda sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de donar médula ósea”. Afirmó Mariano Pasik, presidente del Consejo Publicitario Argentino