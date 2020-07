Henderson: “se complicó feo” dijo el Intendente

El Intendente tildó de “irresponsables” a una familia que permitió un encuentro de jóvenes en su domicilio, generando la aparición cuatro casos positivos en un distrito que venía en cero desde marzo.

Martes 7 de julio de 2020.

El Intendente de Hipólito Yrigoyen, Ignacio Pugnaloni tildó de “irresponsables” a una familia de la localidad cabecera, Hénderson, que permitió una ‘previa’ de un grupo de jóvenes en su domicilio, generando la aparición de cuatro casos de Covid-19 y la necesidad de aislar a 100 personas en una comuna de apenas 10 mil habitantes.

“Anoche se confirmaron dos nuevos casos, venimos muy complicados, estamos corriendo día, tarde y noche , esto no para, va muy rápido, tenemos 100 personas en aislamiento en un pueblo de10 mil habitantes se nos ha armado un despiole bárbaro”, relató.

En diálogo con Radio Provincia, el jefe comunal explicó: “Acá somos 10 mil habitantes, tenemos relación todos con todos, el hermano de una de las chicas positiva es empleado municipal y por lo tanto, tengo personal municipal aislado y se comienza a afectar la atención”.

“Veníamo bien y se nos ha complicado feo por la irresponsabilidad, estos dos últimos casos había estado en una ‘previa’ con uno de los nenes positivos siendo que estaba prohibida, da rabia, impotencia, bronca fueron 110 días de mucho trabajo, sacrificio, castigamos aun pueblo prohibiendo casi todo y una familia de irresponsables hayan arruinado todo un pueblo me genera bronca”, apuntó.

Además Pugnaloni remarcó: “Acá hubo irresponsabilidad de la familia, estuvieron cinco días con síntomas y no dijeron nada, para cuando llegamos con el servicio de salud ya hacía una semana que mantenían contactos”.

“Acá hicimos sacrificios económicos, políticos, sociales y acá estos irresponsables hacen una ‘previa’ …de verdad que da mucha bronca…Estamos comunicados con las autoridades sanitarias, se agradece mucho al gobierno bonaerense , al jefe de gabinete Carlos Bianco que atiende un teléfono cada vez que lo llamamos pero acá hay que afrontar esta situación”, sentenció.

Para finalizar señaló que “la gente tomó muy mal la regresión de fase porque estábamos con reuniones familiares, con reapertura de comercios y tuvimos que volver a Fase 3 y no sé si no habrá más casos y habrá que restringir aún más, es un pueblo que vive del campo y no es tan fácil contener este desastre”.