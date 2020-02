DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

En esta fecha se busca generar conciencia acerca de las realidades y desafíos que afrontan los niños con esta enfermedad.

Sábado 15 de febrero de 2020

Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, instituido en el 2001 en Luxemburgo con la idea de sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de esta problemática, y la necesidad de un diagnóstico inmediato y un tratamiento adecuado.

Si bien con el pasar del tiempo hay cada vez más avances en su tratamiento, el camino de la lucha contra esa enfermedad todavía es muy largo.

Según estadísticas mundiales, alrededor de 250.000 niños en el mundo enferma de cáncer cada año, y el 80% de ellos no son diagnosticados o no tienen acceso al tratamiento adecuado, produciéndose muertes innecesarias, en especial en los países en desarrollo donde los niños no tienen acceso a los derechos básicos de atención y cuidados médicos.

En esta jornada se busca promover y generar conciencia acerca de las realidades y desafíos que afrontan los niños con cáncer, bregando además por un mejor y más equitativo acceso al tratamiento y cuidado de cada paciente, apoyo hacia ellos y sus familias.

Este día se celebró por primera vez en el año 2002 y desde entonces ha generado el apoyo de redes globales e instituciones líderes incluyendo: SIOP (Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica), SIOPE (Sociedad Europea de Oncología Pediátrica), UICC (Unión por el Control Internacional del Cáncer), Hospital Infantil de Investigación St. Jude e IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) entre otras.