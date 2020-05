EL “ESCOLAZO” PIDE UNA AYUDA

Los agencieros de Lotería piden que Kicillof los atienda: “Estamos arruinados”,

Martes 5 de mayo de 2020.

Hay 4.500 agencias en la provincia que permanecen cerradas desde el día uno de la cuarentena. Solo cuentan con un subsidio del Gobierno nacional para pagar sueldos y frente a la incertidumbre por el fin del aislamiento, denuncian que no hay políticas específicas para contener al sector.

“Soy agenciero hace más de 30 años, tengo una sola agencia (un 99% de nosotros somos familias, no empresas) y dos empleadas. Una de ellas tiene tres chicos, la otra dos, ambas son separadas y viven del sueldo de la agencia. En mi casa somos tres, o sea que la agencia genera el sustento para 9 personas”, contó un propietario.

El suyo es un caso de referencia, pero menciona otros: “Liliana, una agenciera de más de 60 años y su hermano, de General Lamadrid, que trabajan de esto hace como 40 años; están cerrados, no tienen hijos pero aún así no tienen ni para comer. Juan, otro agenciero de 75 años y su señora de 80, más de 40 años como agencieros y no tienen para comer. El hijo los bancó el primer mes y se quedó sin trabajo. Ese es el estado de desesperación en que vivimos: estamos arruinados”, sentenció.

Desde 2017, más de 800 agencieros autoconvocados mantienen diálogo vía grupos de WhatsApp y en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio comenzaron a organizarse para impedir que la crisis económica los deje fuera de juego. “Somos pymes y autónomos, no monotributistas. No entramos en ningún DNU como pymes, sino en una resolución, la N° 332, que dice que nos van a dar el 50% de los sueldos de nuestros empleados, pero hasta un máximo de $16.000. A mí me lo iban a dar, pero al día de hoy no les acreditaron la plata, y los empleados tienen que comer”, aseveró el agenciero.

“Dicen que nos van a dar un crédito, pero nosotros en marzo tuvimos que pagar todo: cargas sociales mías, de mis empleadas, los gastos de todos los servicios. Ahora hay que pagar todo abril y este mes vence Ganancias. No sé cómo va a seguir esto, estamos en un punto donde ya no sabemos qué hacer”, completó.