DEBUT “REDONDO” EN EL ROMBO

El TC2000 puso primera en su calendario 2020, en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Córdoba. Tomás Cingolani hizo su presentación oficial con el equipo Renault, el último del campeón de la categoría, y el resultado fue muy bueno. Se mantuvo durante todo el fin de semana en los puestos de vanguardia: subió al podio en el Sprint sabatino (3°) y culminó 4° en la final dominical.

Lunes 8 de marzo de 2020.

El fin de semana tuvo dos tandas de entrenamientos, una el viernes y otra el sábado. En la general de las mismas, el representante de 9 de Julio fue 3°. En la clasificación no pudo redondear su mejor vuelta y fue 6°. Esto le permitió largar desde el tercer cajón de partida del Sprint.

La carrera corta del sábado fue tensa desde principio a fin. En la largada Tomás intentó atacar la posición de Guido Moggia (2°), quien había perdido la punta en manos de Victor Cornejo. Sin embargo, tuvo que ceder para no generar un toque innecesario. El dibujo del circuito hizo que no haya intentos claros de sobrepaso a pesar de que durante las 14 vueltas de carrera, los tres pilotos estuvieron «pegados».

«Contento por arrancar el año con un podio. Quise superar a Moggia, nos rozamos un poco y decidí levantar para no tocarnos y perder posiciones. Queremos sumar en todas las carreras», comentó Cingolani en la zona de premiación.

La primera final del TC2000 lo tuvo a Tomás partiendo desde el sexto lugar. Tras una excelente largada, en la segunda curva del circuito, realizó una maniobra que le permitió superar a dos rivales (Scuncio y Cabrera). Rápidamente se acercó a su compañero de equipo, Facundo Marques, con quien disputó el último escalón del podio. La paridad de los Renault Fluence hizo que Cingolani optara por cuidar el coche y no arriesgar. La carrera fue monótona en la delantera, y tras 30 exigentes vueltas al Cabalén, con cerca de 35° C de temperatura, Tomás cruzó la meta en el puesto 4°. La carrera la ganó Matías Cravero.

«Redondeamos un gran fin de semana. Sabemos que todavía tenemos más para dar. Me estoy acostumbrando a manejar un auto con otra puesta a punto totalmente diferente. No tengo dudas que en las próximas carreras vamos a estar más arriba todavía. Quiero agradecer a todos los que hacen posible que esté otra temporada en el TC2000: mis sponsors, mi familia y al Ambrogio Racing por el gran auto que me entrega», dijo Tomi.

Con los resultados confirmados del primer capítulo del año, Cingolani se ubica 3° en el campeonato, con 28 unidades. La próxima fecha del TC2000 será el fin de semana del 12 de abril en Concordia, Entre Ríos