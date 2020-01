Bolívar: FRUSTRAN ESTAFA MILLONARIA AL MUNICIPIO

Dos personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a la banda que quiso realizar transferencias por $ 930.000 desde cuentas de la Municipalidad de Bolívar. No se descartan más detenciones.

Miércoles 29 de enero de 2020.

Desde la SUB Delegación Departamental de Investigaciones en función judicial Bolívar comunicaron que todo comenzó el 27 de diciembre de 2019 cuando una persona se presentó en la sucursal del Banco Provincia de Bolívar con la finalidad de realizar dos transferencias bancarias por $930.000 desde cuentas pertenecientes a la Municipalidad de Bolívar hacia cuentas de supuestos proveedores. El empleado bancario que lo atendió observó irregularidades no solo en la confección de los formularios, sino también en los sellos y firmas, por lo que ante la sospecha de que fuera un fraude decidió no realizar la transferencia y se comunicó con el área de Tesorería y Hacienda Municipal, para consultar acerca de la situación, con esta acción el personal del Banco Provincia constató que la documentación presentada era falsa, ya que en la municipalidad no habían emitido dichos documentos.

En ese momento la persona que se había presentado a realizar la operación, seguramente sospechando que había sido descubierto, inició una comunicación telefónica y se retiró de la entidad bancaria.

Tras lo ocurrido la secretaria de Hacienda y el tesorero municipal radicaron la denuncia correspondiente en la UFI N° 15 de esta ciudad, aportando documentación y testimonios de personal municipal con lo que se dio el inicio a la investigación judicial para la cual se convoco al Jefe de la SUB DDI Bolívar, Comisario Inspector Ernesto Tassi y a la Jefa Distrital de Bolívar Comisario Liliana Pelle, con quienes se acordaron las respectivas pautas de trabajo a seguir y se ordenó que el Jefe de Operaciones de Investigaciones de la Sub DDI, Subcomisario Ezequiel Luna se haga cargo de la investigación junto al personal de los gabinetes investigativos.

Fuente: La Mañana de Bolívar.