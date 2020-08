A la playa con barbijo, y desde lejos

Así es el protocolo para el verano que propone Villa Gesell.

Domingo 16 de agosto de 2020.

En los balnearios privados habrá un cupo de 4 adultos y 2 menores por carpa. En la playa se deberá respetar una distancia mínima de casi 2 metros entre familias. El tapaboca deberá utilizarse y solo se podrá quitar para tomar sol. “Sabemos que controlar que se cumpla es difícil. Lo importante es que la gente sea responsable”.

Luego de las polémicas declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sobre la imposibilidad de pensar en una temporada de verano sin vacuna, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, presentó el “Plan de Calidad Sanitaria para las Playas Públicas”. La iniciativa incluye una serie de protocolos con el objetivo de que los turistas puedan veranear en la ciudad en medio de la pandemia.

El protocolo diseñado por el municipio del Frente de Todos establece un distanciamiento mínimo de 1,5 a 2 metros dentro y fuera del agua, uso de tapaboca obligatorio en el ingreso y permanencia aunque no dentro de la carpa o sombrilla y una distancia de 4 metros entre sombrillas. En tanto, los guardavidas deberán usar barbijos y guantes. Además deberán verificar el cumplimiento de los protocolos en la playa.

Mariano Mazzuoccolo, Presidente de la Cámara de Concecionarios de Playa de Villa Gesell, brindó detalles del protocolo y explicó que en los balnearios privados habrá un cupo de 4 adultos y 2 menores por carpa. Además en el restaurante existirá un cupo del 50% de la capacidad máxima del establecimiento. En cuanto a la playa, se deberá respetar una distancia mínima de 1,5 o 2 metros entre familias.

El titular de la Cámara de Concecionarios de Playa explicó que “el tapaboca deberá utilizarse en todo momento, tanto para ingresar como para caminar y para retirarse de la playa”. “Una vez que el turista instala la sobrilla y se tira para tomar sol, recién ahí se lo puede quitar”, graficó al intentar explicar el procedimiento para concurrir a los balnearios, algo que a priori resulta difícil de imaginar.

“Sabemos que controlar que todo se cumpla es muy difícil. Por eso el municipio y los guardavidas acordaron llevar adelante un trabajo conjunto para verificar que las normas de precaución se respeten. Lo importante es que la gente sea responsable y cumpla todos los protocolos, sabemos muy bien no podemos poner un policia por cada familia”, señaló Mazzuoccolo este sábado en declaraciones televisivas.

Luego de la conmoción por el crimen de Fernando Báez Sosa, Mazzuoccolo indicó que “por ahora no habrá boliches abiertos, pero no sabemos que va a pasar”. Por último manifestó: “Venimos de una temporada que fue buena y ahora estamos sin poder brindar servicios ni recibir turismo. El 17 de agosto no vamos a poder celebrar ‘Chocogesell. Nuestra principal industria es el turismo y estamos sufriendo mucho”.