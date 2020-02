500 SUPERMERCADISTAS CHINOS NO PUEDEN VOLVER AL PAÍS

La presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos explicó que “Fueron a pasar las fiestas junto a sus familias en China y los agarró el coronavirus y ahora no están pudiendo regresar al país”.

Sábado, 22 de febrero de 2020

“Cerca de 500 personas fueron a pasar las fiestas junto a sus familias en China y los agarró el coronavirus y ahora no están pudiendo regresar al país”, explicó Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos.

Entrevistada por Radio Rivadavia (97.1 del dial en 9 de Julio) precisó: “Dicen que primero deben estar 40 días en cuarentena y después 15 días más. Son protocolos sanitarios que impone China”.

Según explicó la representante de los comercios, la información que les fue proporcionada “es que todas esas personas no podrán volver al país hasta que el tema del coronavirus no esté estabilizado”.

“No hay impacto en Argentina en los supermercados chinos por el coronavirus porque hasta el momento no hay nada. Las ventas bajaron porque no hay plata, no por el virus”, explicó Durán. Además, contó que por el coronavirus “se planteó un protocolo sanitario para estar prevenidos”.

Y concluyó: “En los supermercados no hay que darse besos y no estrecharse las manos para prevenir un poco, nada más”.