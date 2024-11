Preocupa la faena de animales en campos linderos a Ruta 65

Faenaron tres animales con diferencia de pocos días en un campo cercano a la Ruta 65, sobre el distrito de Bolívar, donde crece la preocupación.

El vecino del referido distrito lindante con 9 de Julio, Juan Ángel Zoco denunció que días atrás fue víctima de abigeato en un campo de su propiedad, en la zona de la bajada a la localidad de Ibarra, un par de chacras en dirección a Pehuajó.

Zoco registró la denuncia en el Comando de Prevención Rural cuando encontró la cabeza de un animal careta colorado. "Voy seguido al campo, pero como ya son terneros grandes, que no tienen mayormente problemas sanitarios, no me acerco demasiado si no es necesario".

Según el damnificado, descubrió los restos de este animal el martes de la semana pasada, por lo que podría hacer diez días del hecho. Pero entre la noche del viernes y la madrugada del sábado le faenaron otros dos animales, de similares características; aunque esta vez encontró rastros del arrastre dentro del lote de uno de ellos, y la cabeza de otro que la descubrió un vecino.

Zoco amplió la denuncia y solicita que se preste atención en la zona, ya que le ocurrieron tres hechos con muy pocos días de diferencia, por lo que los malvivientes, seguramente conocedores de la zona y de la fragilidad del lugar y de los animales, podrían volver a actuar.

Se trataría de tres animales de unos 180 kilos, de unos 6 meses de edad.

Fuente: La Mañana de Bolívar.