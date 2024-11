Atlético es el campeón de Hockey Sub 16

Otro importante logro para esta disciplina "millonaria".

Está finalizando una extensa temporada de hockey en nuestro medio, con la organización de la Asociación del Centro de la Provincia y la participación de once clubes de ocho ciudades de la zona: en la primera mitad del año jugaron todos en una mismo grupo, por puntos, clasificando 1° Social (Junín) invicto y 2° Atlético, sólo derrotado por el puntero; y en la segunda parte, se agruparon en dos zonas: en la “A” fue primero Huracán (C. Casares) y 2° Atlético y en la “B” 1° Social y 2° Bragado Club, enfrentándose ahora en los play offs los dos primeros con los dos segundos, en C. Casares el sábado pasado.

A Atlético le tocó el más difícil, Social, que venía invicto de todo el año y era el gran candidato, pero con un planteo inteligente y una magnífica actuación, logró una victoria muy importante, por 2 a 1, con goles de Eugenia Vanina al comienzo; luego empató Social y sobre la finalización del partido, la goleadora Inés Ibarra convirtió el gol de la victoria, pasando de esta forma a la final, frente al local, que goleó a Bragado Club, por un contundente 6 a 2.

De modo que ambos llegaban estimulados por el partido previo y tomaron sus precauciones, como corresponde en un partido final, pero Atlético llegó mejor armado al arco contrario y en el primer cuarto convirtió por intermedio de Renata Lugones; luego empató Huracán y hubo un período de paridad en el juego pero el campeón tuvo más resto físico y sobre el final fue superior, llegando mejor al arco local para convertir por intermedio de Eugenia Vanina e Inés Ibarra, ganando el partido 3 a 1 y la copa, muy festejado por la cantidad de gente que fue de nuestra ciudad.

El campeón formó con Julia Cantero, Sofía Carranza, Camila De Olavarrieta, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Isabella Gaillard Fonsca, Belén Gavaldá (c), Inés Ibarra, Renata Lugones, Julieta Manzoni, Lucía Más, Josefina Miranda, Lucía Piazza, Maite Portal, Abril Sampietro Banchero, Sara Silvera, Camila Simonelli, Nina Villa y Francisca Zuñiga Pirez. DT Pupi Rossi, AT Gonzalo Cancelleri y PF Valentín Alvarez.