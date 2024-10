Sociedad Rural asistió al Simposio de Caminos Rurales

IV Simposio de Caminos Rurales: Desde Sociedad Rural destacan la importancia de tener un buen camino, y alentaron a productores a sumarse al Semáforo de Caminos Rurales.

En sede de Sociedad Rural de Tres Arroyos más de 300 productores rurales de Buenos Aires y La Pampa a lo que se sumaron intendentes, funcionarios municipales, concejales y funcionarios provinciales de ambas provincias expusieron, analizaron y debatieron sobre el valor del camino rural y su importancia para la vida social y productiva.

Este Simposio de Caminos Rurales, es una iniciativa que tiene como objetivo evaluar las distintas situaciones expuestas por productores de Buenos Aires y La Pampa respecto al estado de los mismos. Al mismo tiempo, lo que se busca es colocar el tema de caminos rurales en la agenda pública para avanzar hacia una equidad entre la gente del campo con la de la ciudad, subrayaron desde Carbap.

La jornada comenzó con una exposición por parte del Ateneo de Carbap, quienes dieron a conocer, encuesta en mano, el impacto del camino en la educación, el trabajo, la salud, seguridad y la conectividad. No podemos pretender alumnos con las mismas condiciones de un estudiante en una escuela rural versus uno de la ciudad, cuando para acceder a la Escuela, en la ruralidad no se puede llegar o mucho menos poder pensar en una conectividad cuando casi no la está, subrayaron. También denunciaron que se han dado casos en temas de salud donde el sistema de emergencias no ha podido acceder, comentaron.

Desde CARBAP se informó sobre la situación actual de los caminos en la provincia de Buenos Aires, la que cuenta con más de 105.000 kms. de caminos rurales y más del 50% está en este pésimo estado de transpirabilidad. Roberto Cittadini, coordinador del Simposio, expuso sobre la temática, indicando que cuando comenzaron con estos simposios, el estado de los mismo, ha tendido a una leve mejora, tras las consultas que se realizan en las Rurales, informo.

Allí se analizó las Tasas que se cobran y como su ejecución es casi mínima. También se analizó los distintos casos de sistemas viales que tienen algunos municipios como el de Tres Arroyos, que es descentralizado y que funciona desde hace 30 años.

Otro de los bloques del simposio tuvo como tema las políticas públicas de los gobiernos bonaerense y pampeano, y desde sus respectivas direcciones de vialidad provincial.

El evento cerro con la presentación del Ente Descentralizado Vial de Tres Arroyos, donde sus integrantes brindaron detalles del funcionamiento, el trabajo, la incorporación de máquinas y su accionar, además de la participación de los intendentes de Tres Arroyos, San Cayetano, La Adela (La Pampa), San Antonio de

Areco y de Tres de Febrero quienes contaron sus experiencias en el manejo y respuesta sobre el cuidado y mantención del camino rural de sus distritos.

La Rural de 9 de Julio y del Municipio presentes

El cuarto Simposio de Caminos Rurales en Tres Arroyos también contó con la presencia de integrantes de Comisión Directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio como lo es Nicolás Capriroli, Gisella Guioto y Cristian Ares. Además, asistieron por la Municipalidad de 9 de Julio, el secretario de Obras Públicas, Juan Pablo Bouflett y la sub secretaria de Producción, Cecilia Fusari, invitados especialmente para el encuentro.

Capriroli señalo, aquí se han dado a conocer varios datos estadísticos que evaluaremos luego, menciono y agrego que el impacto del camino en lo social, las comunidades del interior, en la vida rural, en la economía rural, es importante, y que los números de pérdidas, por ejemplo, en la calidad de la hacienda por los golpes dentro de una jaula por el camino golpeado, y que se ha podido medir es alarmante, comento.

Semáforo de Caminos Rurales: Requiere de mas caminos relevados

Sobre los resultados logrados ya con el Semáforo de Caminos Rurales, Capriroli aclaro que no solamente pasa por la reparación del camino, también se conoce una planificación que nos da conocer el Municipio, y un dato no menor es, como se gasta lo cobrado por Tasa Vial, por lo que es importante el trabajo entre Sociedad Rural de 9 de Julio y la Municipalidad, ya que el solo reclamo como venía dándose, y que era permanente no se llegaba a ningún punto, recordó.

En este sentido, Nicolás Capriroli evaluó que el Semáforo requiere de más mayor participación productores o aquellos que usan el camino rural. Hoy se cuenta con 650 kms de caminos relevados y la red de 9 de julio son 2500 kms., por lo que es necesario la sumatoria de aquel que usa el camino diariamente, solo tiene que responder una encuesta que lleva 30 segundos, que pregunta sobre el estado del camino, el número del camino (nomenclatura y que esta normalmente en una tranquera), y si paso la máquina, explico el directivo de la Rural de 9 de Julio, desde el IV Simposio de Caminos Rurales en Tres Arroyos.