Pergamino: 20 años de cárcel para el asesino de un joven en un cumpleaños de 15

El crimen de Miguel Gorostidi ocurrió en noviembre de 2021. Los jueces condenaron a Matías Alan Ludueña por homicidio simple y no dieron lugar al agravante de la alevosía.

La Justicia condenó a veinte años de prisión a un hombre por un crimen ocurrido durante un cumpleaños de 15 en la ciudad de Pergamino, en el barrio Güemes, en 2021. La pena recayó sobre Matías Alan Ludueña, hallado penalmente responsable de la muerte de Miguel Gorostidi. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, Guillermo Burrone, Carlos Picco y Renato Santore, lo encontraron culpable del delito de homicidio simple, de acuerdo con el diario La Opinión de Pergamino. El abogado querellante había solicitado una condena a reclusión perpetua por considerar acreditado el agravante de la alevosía.

Además de la prueba de testigos que presenciaron lo ocurrido y lo señalaron como el homicida, en un fallo unánime los jueces consideraron sin dudar la autoría penalmente responsable del homicidio a Ludueña, ya que el propio imputado admitió ser quien agredió a Miguel Gorostidi. A Gorostidi lo atacaron y los allegados lo trasladaron al Hospital San José, donde murió horas después al no poder sobreponerse a las lesiones sufridas por un puñal que el homicida le asestó por la espalda.

El monto de pena fue mayor a lo requerido por la Fiscalía -16 años- por la misma calificación esgrimida por la acusación pública de homicidio simple. Los jueces coincidieron en los fundamentos del fallo que la máxima pena del código penal no aplicaba porque no se dieron las circunstancias exigidas. “Si bien el ataque del imputado se produjo en forma rápida y sorpresiva aprovechándose de que la víctima se hallaba sentado y de espaldas, también ha quedado fehacientemente acreditado que el joven Miguel Angel Gorostidi se hallaba en un salón donde había más de 100 personas y en el momento preciso de la agresión estaba rodeado de varios familiares y de amigos, por lo que la ejecución del homicidio llevado adelante por Matías Alan Ludueña no fue sobre seguro, es decir, sin correr ningún riesgo (…), ya que las personas presentes en el lugar pudieron experimentar una defensa”.

Horror en el cumpleaños de 15

De acuerdo con el diario La Opinión, alrededor de las 2 de la mañana del domingo 28 de noviembre de 2021 Matías Ludueña irrumpió en las instalaciones de la parroquia del barrio Güemes, en las calles Dean Funes y Nicaragua, donde se celebraba un cumpleaños de 15. En la instrucción judicial, la Fiscalía sostuvo que Ludueña ingresó al salón y se dirigió directamente al lugar donde se encontraba el joven Miguel Gorostidi junto a sus familiares. De acuerdo con lo que se logró reconstruir, Ludueña sin mediar palabras ni discusión previa empuñó una cuchilla con mango blanco de entre sus ropas y le aplicó una puñalada desde atrás a Gorostidi. La puñalada fue letal.

Las personas que estaban cerca y vieron lo ocurrido fueron quienes impidieron que lo siguiera agrediendo. Los testigos le arrojaron sillas al agresor, quien se dio a la fuga. A Miguel Gorostidi lo trasladaron malherido al Hospital San José donde los esfuerzos médicos fueron infructuosos y a las pocas horas falleció.