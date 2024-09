Conmoción en San Nicolás por la joven madre hipoacúsica hallada sin vida

Florencia Soledad Comas, de 27 años e hipoacúsica, fue encontrada muerta envuelta en una sábana. La comunidad exige justicia y seguridad para las mujeres.

La ciudad de San Nicolás se vio sacudida por un trágico suceso este viernes, cuando el cuerpo sin vida de Florencia Soledad Comas, una joven madre de 27 años con hipoacusia, fue descubierto en las afueras de la localidad. La víctima había desaparecido el jueves después de dejar a su hija en el jardín de infantes, desencadenando una intensa búsqueda que culminó de la peor manera.

El macabro hallazgo se produjo en un camino de tierra que conduce a la planta de tratamiento de residuos de San Nicolás (ENTRE). Un empleado del lugar fue quien dio la voz de alarma al encontrar el cuerpo de Comas, atado y envuelto en una sábana, alertando inmediatamente a las autoridades policiales.

La desaparición de Florencia fue reportada por su esposo cuando ella no se presentó a recoger a su hija del colegio el jueves por la tarde. Este hecho inusual disparó las alarmas y dio inicio a una exhaustiva investigación. Según declaraciones de la madre de la víctima al diario local El Norte, el último avistamiento confirmado de Florencia fue realizado por otra madre del colegio, quien la vio subir al colectivo 504 alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de Ruiz Moreno y avenida Moreno.

Las autoridades han intensificado sus esfuerzos investigativos, centrándose en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de Florencia en las horas previas a su muerte. Mientras tanto, la familia aguarda con angustia los resultados de la autopsia, que arrojarán luz sobre las circunstancias exactas del fallecimiento, confirmando la sospecha de femicidio.

La comunidad de San Nicolás no ha permanecido indiferente ante este brutal crimen. La Multisectorial de Mujeres convocó a una marcha para las 18:00 horas en la plaza Mitre, con el objetivo de exigir justicia por el asesinato de Florencia y reclamar mayor seguridad para todas las mujeres de la ciudad. Una de las referentes del espacio expresó: “Esta vez fue Florencia, es un dolor muy grande. Nos juntamos para descargar nuestra bronca y nuestro dolor”.

La convocatoria busca ser un grito unánime de la población, exigiendo no solo el esclarecimiento de este caso particular sino también medidas concretas para prevenir futuros actos de violencia contra las mujeres. “No queremos una mujer más asesinada, no queremos una mujer más violada”, enfatizó la vocera de la Multisectorial, reflejando el sentir de una sociedad conmocionada y decidida a luchar contra la violencia de género.