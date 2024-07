Cuántos medicamentos gratis dará PAMI en agosto 2024

La obra social de jubilados ofrece un beneficio denominado "Subsidio social", el cual brinda la cobertura del 100% de los medicamentos a aquellos afiliados que no puedan costearlos.

Requisitos para acceder a a estos medicamentos

Para ser elegible para esta cobertura, las personas afiliadas a PAMI deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos.

No tener más de un inmueble, ni poseer un auto de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo.

No estar afiliados a un sistema de medicina pre-paga.

Vía de excepción

Si la persona afiliada no cumple con los requisitos mencionados, pero gasta el 5% o más de sus ingresos en medicamentos, puede solicitar la vía de excepción para situaciones especiales. En este caso, se requerirá un informe social y médico.

Procedimiento para realizar el trámite

El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, su apoderado/a o un familiar. La documentación necesaria incluye:

Documento Nacional de Identidad.

Receta de la medicación solicitada, emitida por un médico/a de cabecera o especialista con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

Declaración Jurada.

Cuántos medicamentos se pueden reclamar

Por mes se pueden reclamar hasta 4 prescripciones ante el PAMI. En caso de necesitar más de 4 medicamentos por Subsidio Social, se deberá presentar el formulario de medicamentos.