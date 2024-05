El Gobierno devolvió a Parques Nacionales tierras que habían sido cedidas a un exfuncionario K 

Durante la conferencia de prensa de Manuel Adorni el Gobierno confirmó la restitución de tierras a la Administración de Parque Nacionales.

Un terreno de dos hectáreas ubicadas sobre la costa del lago Mascardi fueron entregadas en 2021 al presidente de la fundación Arcángel Miguel. El vocero del Gobierno confirmó este viernes que las tierras regresaron a manos de la Administración de Parques Nacionales.

“El Gobierno Nacional decidió restituir dos hectáreas, a orillas del Lago Nahuel Huapi, a la Administración de Parques Nacionales que el gobierno anterior había entregado a una agrupación política denominada “Fundación Arcángel San Miguel por Justicia Igualdad y Solidaridad””, anunció Manuel Adorni en su conferencia de prensa.

Según indicó el vocero del Gobierno, la agrupación “era liderada por un militante del movimiento popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de inclusión financiera del Ministerio de Economía, entre abril y diciembre de 2023″.

“La entrega de terrenos nacionales, por parte del kirchnerismo, a presuntas comunidades indígenas y agrupaciones políticas no son una novedad”, remarcó el portavoz del Gobierno.

Según Adorni, “a lo largo del gobierno del doctor (Alberto) Fernández y la doctora (Cristina) Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias, de hecho, 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión”.

“Por supuesto que los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos no de los privilegiados por, de alguna manera, estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina”, concluyó Adorni.