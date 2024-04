Tras la condena, Nicolás Pachelo se defiende desde la cárcel

El condenado por el crimen de María Marta García Belsunce, publicó una carta de puño y letra en la que cuestionó el fallo de Casación bonaerense.

Nicolás Pachelo, condenado el miércoles a prisión perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce, publicó este domingo una carta de puño y letra en la que cuestionó el fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense que revocó la absolución que lo había beneficiado.

Los camaristas lo encontraron culpable del asesinato ocurrido en el country Carmel, donde el 27 de octubre de 2002 fue hallada muerta con cinco balazos en la cabeza la socióloga.

“Esta carta va dirigida a todos, a quienes me juzgan sin saber o con lo que creen saber sobre el homicidio de la señora García Belsunce. Soy, fui y seré inocente”, dice en primer párrafo el manuscrito dirigido a la “sociedad argentina”.

Luego, el hombre detenido alojado en el Penal N° 9 de La Plata agrega: “Estos 22 años decidí defenderme judicialmente porque creí en la Justicia. Mi silencio mediático me perjudicó en forma personal y familiar”.

“Condenaron a un inocente a morir en vida y no pienso callarme más. Estoy luchando junto con mis abogados contra una parte del Poder Judicial corrupto y perverso”, sigue en el escrito de dos páginas. Y agrega: “Me han sacado hasta las ganas de vivir, quebraron mi espíritu y mi fe. El juez Fernando Mancini y la jueza Florencia Budiño han condenado a un inocente”.

El condenado recuerda y enumera: “En los últimos 20 años hubo 3 juicios por la muerte de la señora García Belsunce. Han participado, aproximadamente, 20 jueces de distintas instancias. Han condenado a la familia por encubrimiento, también a Carrascosa. Han condenado por homicidio a Carrascosa y lo han absuelto. Me han absuelto a mí y ahora me han condenado. Esto no es un juego de palabras, es la mismísima causa García Belsunce”.