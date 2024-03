Juan Carlos Woldryk: se cumplen dos años de su desaparición

El joven de 32 años fue visto por última vez el 30 de marzo de 2022 en su lugar de trabajo.

A dos años de su desaparición, sigue siendo un misterio el paradero del peón rural Juan Carlos Woldryk, el joven, hoy de 32 años, oriundo de General Alvear, que fue visto por última vez el 30 de marzo del año 2022, mientras prestaba servicios en el establecimiento rural “El Rincón”, ubicado en la zona de Cuartel XII de Bolívar.

Según información de la causa, ese día Woldryk compartió una comida con sus empleadores y el resto de su equipo de trabajo. Tras un breve descanso, a las 14:30 horas, se esperaba su regreso para retomar su tarea, pero nunca se presentó.

Sus compañeros iniciaron una búsqueda en el área, sin obtener resultados. Ante la falta de pistas, decidieron alertar al Comando de Prevención Rural. La respuesta fue inmediata y se desplegó un amplio operativo que incluyó bomberos, un helicóptero policial, unidades caninas y numerosos efectivos policiales que llegaron de varias dependencias de distintos puntos de la provincia, Gendarmería, personal de la Agrupación Buscar, dependiente del Ministerio de Seguridad nacional y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). Sin embargo, hasta hoy no hay rastros de su paradero.

Existe una causa judicial, que es tramitada en la Unidad Funcional Nº 15 de Bolívar, donde se probó que Woldryk fue víctima de una sextorsión a partir de un plan montado desde la cárcel de San Nicolás. Por esa causa hay dos detenidos: Luis Miguel Galeano y Fernando Esperón Listorti, procesados por los delitos de asociación ilícita y extorsión. En rigor, se descubrió que el trabajador agrícola mantenía conversaciones en línea con una supuesta mujer “Laurita Rodríguez”, durante las cuales se intercambiaron mensajes sexuales e incluso fotografías íntimas.

La situación dio un giro perturbador cuando Woldryk recibió una llamada telefónica supuestamente de un comisario y posteriormente de un supuesto fiscal, advirtiéndole que la persona con la que intercambiaba mensajes era menor de edad y que, de no pagar una suma de dinero, le allanarían su vivienda e iría preso. Se supo entonces, que el hombre realizó al menos dos pagos, una transferencia de $10.000 a un CBU de un comisionista de San Pedro y otra de $20.000, ambas realizadas desde un kiosco ubicado en esta ciudad y llegó incluso a vender un automóvil para recaudar el dinero que le solicitaban para no publicar el material y no enfrentar una causa judicial.

En este marco, la Dra. Julia María Sebastián, pudo probar que el peón rural había sido víctima de una “sextorsión” dirigida desde la Unidad Penitenciaria Nº 3 de San Nicolás. Por este hecho, las autoridades detuvieron a Luis Miguel “Tomy” Galeano y Fernando Esperón Listorti. Además, se procesó a una mujer de apellido Mansilla, que vive en la ciudad de 9 de Julio y es quién recibió la primera transferencia de dinero que realizó Woldryk el día 26 de marzo del año 2022.

La búsqueda del peón rural sigue vigente por sus familiares y por la Justicia y el 10 de diciembre del año 2023 tras el pedido del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a tres millones de pesos la recompensa ofrecida a quienes aporten información crucial para hallar a Juan Carlos Woldryk.