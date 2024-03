Dengue: confirman cinco casos positivos en el Distrito

La Secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Tamara Vazquez Lagorio, confirmó la presencia de cinco casos positivos de dengue en nuestro distrito y más de veinte casos en estudio. En este sentido, la funcionaria pidió la colaboración de los vecinos, ya que el descacharreo es fundamental luego de los días de lluvia donde se acumuló agua y también el corte de los pastizales: “La fumigación, a través de Espacios Verdes, se realiza en la zona donde se detecta un caso positivo, a unos 500 metros a la redonda ya que no es efectiva la fumigación masiva. Además recomendamos el uso de repelentes cada tres horas y de mosquiteros en las viviendas. Estamos en una situación compleja a nivel nacional y Nueve de julio no es ajeno a la misma”, señaló.

El dengue una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, conocido como el mosquito “hogareño” por sus hábitos domiciliarios. Es de color oscuro con franjas y manchas blancas y se cría en recipientes con agua. La picadura de este mosquito, además de dengue, puede transmitir otras arbovirosis como Zika y chikungunya.

¿Cómo se transmite?

• Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue, y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad. El contagio se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

SÍNTOMAS • Fiebre (38° o más) acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: • Dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular y/o de articulaciones • Náuseas y/o vómitos • Cansancio intenso • Aparición de manchas en la piel • Picazón • Sangrado de nariz y/o encías • Ante la presencia de fiebre y cualquiera de estos síntomas se debe acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano para recibir el tratamiento adecuado.

• IMPORTANTE: Ante estos síntomas, no te automediques. No tomes aspirina, ibuprofeno, ni te apliques medicamentos inyectables. Acercate a un centro de salud para que te indiquen el tratamiento adecuado y utilizá repelentes para evitar ser picado nuevamente por los mosquitos.

PREVENCIÓN • La medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes u objetos que puedan acumular agua. Por ello, es fundamental: • Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos). • Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior. Para ello se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes (por ejemplo, botellas retornables). • Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos. • Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda. • Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados. • Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos. • Verter agua hirviendo en las rejillas y colocar tela mosquitera. ¿Cómo evitar las picaduras del mosquito?

• Además de las acciones de prevención, también es importante prevenir las picaduras del mosquito. Para ello: • Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase. • Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre. • Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. • Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. • Utilizar repelentes ambientales como tabletas (interior) y espirales (exterior).

• IMPORTANTE: Las personas embarazadas deben extremar los cuidados para protegerse de las picaduras Dengue: cuáles son las ventajas y desventajas de fumigar

• El Ministerio de Salud dijo que la aplicación de insecticida mediante fumigación está indicada sólo en situación de brote y bajo las indicaciones metodológicas de la normativa nacional vigente. • El insecticida sólo sirve para eliminar mosquitos adultos que están transmitiendo la enfermedad, no elimina formas inmaduras del mosquito: huevos, larvas y pupas; por lo que no es suficiente para controlar estas enfermedades si no se controlan y eliminan los criaderos de nuevos mosquitos.