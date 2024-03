Se dió inicio a los trabajos en las primeras viviendas dañadas

La Intendente Municipal, María José Gentile, trazó un nuevo panorama de la situación, recalcando que actualmente las principales necesidades pasan por los materiales, habiéndose cubierto las de ropa y alimentos.

María José Gentile, Intendente Municipal de Nueve de Julio, acompañada por funcionarios de su Gabinete, ofreció esta tarde una importante conferencia de prensa para exponer ante los medios de prensa aspectos de la situación de emergencia en la que se encuentra la ciudad tras el temporal registrado el día miércoles último, y las acciones que se están desarrollando desde el municipio, a través del Comité de Crisis, que integran fuerzas vivas y distintos actores de la comunidad.

Gentile indicó que se efectuó “un relevamiento social y estructural de los diferentes barrios afectados por este fenómeno climático; para lo cual hemos contado con el importante aporte de 30 profesionales arquitectos de la comunidad, que pusieron a disposición sus conocimientos para relevar las casas afectadas, en forma totalmente desinteresada; lo que nos ha permitido entregar materiales a las familias que podían realizar los trabajos con mano de obra propia”.

“Tras ello, en el día de hoy ya se dio inicio a la atención de los daños estructurales, dándose prioridad a las familias que se encuentran aún residiendo en las viviendas afectadas; en tanto que desde lo social hemos tenido también un importante aporte de la comunidad, con la donación de un sinnúmero de elementos, alimentos y colchones”, completó la mandataria municipal.

En lo que hace al medio rural, Gentile indicó que se ha trabajado en forma conjunta con Sociedad Rural para realizar también un relevamiento de este sector, constatándose que hay alrededor de 35.000 hectáreas afectadas, así como una importante cantidad de animales; siendo las localidades más afectadas Fauzón y Naón, que en estos momentos están restableciendo sus servicios de luz y agua.

“También estamos en contacto con todos los delegados municipales de las localidades, comenzándose mañana la tarea de las trabajadoras sociales en las mismas”, adelantó también Gentile, quien agradeció “el esfuerzo y el trabajo del Comité de Crisis, los empleados municipales y todo mi equipo; pero sobre todas las cosas de la comunidad en general, que como nos tiene acostumbrados, siempre está al pie del cañón para colaborar en lo que sea”.

“Han sido 48 horas de sensaciones muy diversas y encontradas, por un lado la angustia de los que han perdido su casa y sus pertenencias; mientras que por otro se da la tranquilidad de contar con empresas y vecinos que han puesto a disposición su personal, sus vehículos y sus bienes para colaborar con los damnificados, en forma totalmente solidaria y desinteresada”, indicó también, sumando su agradecimiento al aporte de Provincia y Nación en alimentos, elementos de limpieza y artículos de primera necesidad; en tanto que mencionó que por el momento 2no se han recibido de estas órbitas aportes importantes de materiales”.

Por otra parte, explicó que las donaciones en dinero “se encuentran totalmente aprobadas por el Tribunal de Cuentas, se elevará el tema al Concejo Deliberante y lógicamente estarán destinadas en su totalidad a los afectados, como corresponde”; mientras que también “se realiza un control de las donaciones de indumentaria, llevándose un registro con la colaboración de diferentes instituciones, al tiempo que se han cubierto todas las necesidades, y todo lo que sobre será destinado a las necesidades que se presentan a lo largo de todo el año”.

En otro tramo del encuentro con los periodistas, la secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, indicó que se cuenta con un total de 297 familias asistidas con viandas de desayuno, almuerzo y cena; que en principio se preparaban en Sociedad Rural, mientras que desde mañana se hará lo propio en el salón de la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús.

“Poco a poco, afortunadamente, esto se va revirtiendo porque hay familias que ya pueden ir cocinando en sus casas, por lo que en estos momentos las principales necesidades se dan en cuanto a materiales como chapas, arena, cemento o clavaderas; que se pueden acercar al Corralón o directamente a las familias”, clarificó.

A su turno, el secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero consideró que el daño “fue demasiado grande para un municipio de 40 o 50 mil habitantes como 9 de Julio, y por eso tenemos que insistir ante Nación y Provincia para cubrir estas necesidades, recalcándose que, si bien están cubiertas las necesidades de ropa y comida, faltan estos elementos”.

Asimismo, agradeció el aporte de corralones y empresas, a lo que se suma una donación de chapas de cartón asfaltizado, “las que lamentablemente no pueden ser utilizadas normalmente en este tipo de viviendas; no obstante que estarán a disposición de quienes quieran utilizarlas, ya que requieren otra pendiente y otra mano de obra que hoy no tenemos”.