Adolescente terminó internada luego de ser atacada a golpes por 5 compañeras 

Ocurrió el viernes pasado en la Escuela Secundaria Nº 1, durante un recreo. La joven ya recibió el alta y su madre denunció falta de acompañamiento de las autoridades escolares.

“Hoy me tocó tener a mi hija Internada por ser violentada de la peor manera en la Escuela Nº 1 de Mar de Ajo”, contó Verónica Aguilar, la madre de Alanís.

Alanís, una estudiante de la Escuela Secundaria Nº 1 "Gral. José de San Martín" de Mar de Ajó, debió permanecer internada durante dos días en el Hospital Municipal “Dr. Carlos Macías” de esa localidad del Partido de La Costa, debido a la golpiza que recibió por parte de 5 alumnas del colegio ubicado en Yrigoyen y Blanco Encalada.

El hecho ocurrió el pasado viernes 15 de marzo por la tarde en horario escolar y fue dado a conocer por Verónica Aguilar, la madre de la víctima, a través de su cuenta de Facebook, donde indicó que “la violencia física entre adolescentes lastimosamente sigue estando presente” y advirtió que “la normalizan, avalan y en muchos casos la dejan impune”.

Según relató la madre de la joven atacada, “hace bastante que mi hija viene pidiendo ayuda en el establecimiento al cual concurre, contando las agresiones que recibe a diario de estas adolescentes sin tener ninguna repuesta de sus directivos”. El relato de la mujer agrega que la agresión sucedió durante un recreo, cuando “un grupo de chicas -tengo entendido que son todas hermanas- atacaron brutalmente a mi hija, dándole muchas patadas en la cabeza”.

“¡No se imaginan la cantidad de sentimientos horribles que siento! Mucha angustia. Tristeza, bronca por ver a mi hija en este estado... ¡No lo puedo explicar! Lo único que les pido es que hablen mucho con sus hijos, mucho... ¡Y ojalá nunca jamás pasen por esta situación!”, enfatizó la mamá de Alanís.

La joven recibió el alta médica el domingo por la tarde, luego de dos días de internación. “Está estable, con muchos dolores aún, pero gracias a Dios ya en casa. Alanís va a seguir siendo controlada por los médicos por todos los golpes que sufrió”, contó Verónica, quien realizó la denuncia policial y logró una restricción de acercamiento para resguardar la salud y la integridad física su hija.

“Agradezco a todas y cada una de las personas que se comunicaron conmigo a través de un mensaje, llamado o compartiendo mi publicación”, destacó la mujer. Sin embargo, al mismo tiempo destacó que recibió “un mensaje de la parte que agredió a mi hija sin intenciones de preguntar por su estado de salud, y sólo preocupándose por su imagen, sin que yo la haya nombrado…”.

Al mismo tiempo, Aguilar reveló que pese a la gravedad del hecho “no tuvimos acompañamiento de parte del establecimiento educativo”, por lo cual anticipó que se presentaría frente el Consejo Escolar del Partido de La Costa.

Además, la madre adelantó que este lunes a las 13:00 estaba previsto que un grupo de padres se hiciera presente en las puertas de la escuela para “pedir por los derechos de los estudiantes” e instar a las autoridades a abordar la problemática. Por lo pronto, la directora de la Escuela Secundaria Nº 1 de Mar de Ajó no concurrió al establecimiento durante el turno mañana de este lunes.

“Les pido de corazón que me acompañen en este pedido, no es una protesta de violencia sino contra la violencia entre adolescentes. Ojalá puedan acompañarme. Hoy le tocó a mi familia y no quiero que le pase a nadie más”, concluyó la madre de Alanís.

Recientemente hubo un caso de acoso en ese mismo colegio que no tuvo el acompañamiento institucional esperado. En 2022, una alumna de 1º año era constantemente amenazada por una compañera, a punto tal que la madre tenía que acompañarla a la escuela todos los días. Y cuando ella no podía hacerlo, la chica no se animaba a andar sola por la calle. El problema fue oportunamente planteado ante las autoridades del colegio, pero no hubo respuestas y la adolescente víctima de acoso terminó cambiándose de escuela.