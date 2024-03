Lucha contra los precios: El Gobierno define qué alimentos podrán importarse

La Secretaría de Comercio está trabajando en el listado de posiciones arancelarias que serán alcanzadas por las mayores facilidades anunciadas ayer. Cuáles son algunos de esos ítems y qué evalúan las grandes cadenas. ¿Bajarán los precios?

Hoy son pocos los alimentos que se importan, pero las mayores facilidades otorgadas por el Gobierno podría volver atractiva la compra de muchos productos básicos en el exterior

Tras anunciar que habrá facilidades para importar alimentos y productos de higiene y limpieza de la canasta básica con el objetivo de generar mayor competencia y reducir los precios, el equipo de la Secretaría de Comercio trabajaba hasta anoche en la lista de posiciones arancelarias que estarán alcanzadas por los beneficios.

El Gobierno está convencido de que los precios de muchos productos quedaron demasiado elevados en dólares y que si no se coordinan expectativas, la recesión que está viviendo la Argentina será más prolongada.

Lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Amcham Summit realizada ayer en el Centro de Convenciones porteño: “Hay precios que no pueden estar ahí. No estamos pidiendo una baja, pero que reflejen más o menos las condiciones que estamos viviendo. Hay que dar un empujoncito para que puedan negociar con los productores, forzar la competencia. Este momento lo amerita. La gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel razonable, no está bueno. No es en todos los productos sino canasta básica”, dijo Caputo.

Según lo informado este martes por el Gobierno, los productos incluidos podrán importarse y abonarse a los 30 días, cuando hoy deben cumplir con la norma general del pago en cuatro meses, así como también las empresas que compren estos ítems en el exterior contarán con la ventaja de la suspensión, por 120 días, del cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las Ganancias.

¿Cuáles serán los productos que estarán incluidos en ese listado?

Estarían los alimentos básicos incluidos en la canasta básica que mide el Indec, entre los cuales se encuentran el pan; las galletitas (de agua y dulces); el arroz; las harinas de trigo y de maíz; los fideos; el azúcar; los dulces; las legumbres secas; frutas y verduras; carnes; huevos; queso; yogur; aceite; manteca; leche; café; yerba; bebidas (alcohólicas y no alcohólicas); sal fina; vinagre y otros condimentos. También estará incluido el atún y los productos hechos con cacao.

Entre los artículos de limpieza e higiene personal, será más fácil importar algodones e hisopos; crema de enjuague y acondicionador; crema para manos y cuerpo; desodorantes corporales; detergentes; espuma de afeitar; insecticidas; jabon de tocador; jabón/detergente para ropa; lavandina; limpiadores; maquina de afeitar descartable; pañales descartables; pañuelos descartables; papel higiénico; pastas dentales; preservativos; productos para bebes; proteccion femenina; rollo de cocina; servilletas; shampoo y suavizantes, entre algunos otros.

Fuentes oficiales precisaron que no habrá plazo para el beneficio de acceder antes al dólar oficial y que estarán alcanzadas todas las firmas que importen estos productos, ya sea supermercados, distribuidores o las mismas compañías que decidan importar determinado producto en lugar de producirlo. O las que ya lo importan, que puedan hacerlo a un menor costo, lo que generará, a su vez, un mejor precio al retail.

El anuncio fue realizado por la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, horas antes de que el Indec informará la inflación de febrero. El registro fue 13,2% respecto de enero y mostró una fuerte desaceleración, festejada con bombos y platillos por el Gobierno. Sin embargo, “una cosa es la inflación, que está bajando, y otra son algunos precios que quedaron demasiado altos”, dijo a este medio una fuente oficial.