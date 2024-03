Detuvieron al presunto autor de las amenazas de muerte a Nelson Castro

Un hombre de 47 años fue detenido tras un allanamiento a una vivienda ubicada a metros de la zona a la que el periodista y el equipo de TN tenían prohibido acercarse.

Un hombre de 47 años fue detenido acusado de amenazar de muerte al periodista Nelson Castro y al equipo de TN en Rosario. La detención se produjo tras un allanamiento en la calle Crespo al 3100 de esa ciudad, ordenado por los fiscales Pablo Socca y Federico Rebola.

Durante el operativo, se secuestraron dos teléfonos en una vivienda ubicada a 20 cuadras del lugar al que, según el mensaje intimidatorio, no podrían acercarse ni el conductor de TN ni las cámaras del canal.

Los mensajes intimidatorios fueron enviados al periodista Sebastián Domenech a través de WhatsApp y provenían de un número desconocido que buscaba evitar a toda costa que el canal de noticias continuara con su cobertura de la violencia narco en Rosario.

“Va a terminar como (José Luis) Cabezas”, fue uno de los mensajes. “Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros”.

“El que avisa no traiciona. Que se vaya de Rosario, no los queremos acá”, sumaron junto a la firma “la mafia”. Tras ese mensaje, continuaron las intimidaciones. “Que no se acerque a Francia y Seguí y a Oroño y Seguí. Fuera de Rosario”, se lee en el segundo escrito.

Nelson Castro se refirió a las amenazas, expresando su impacto por la situación: “Nos enteramos viniendo hacia acá, a través de lo que está contando Sebastián. Hicimos esta parada y obviamente estamos impactados, por supuesto, porque claramente es una demostración de lo que está pasando aquí”, sostuvo.

Y añadió: “Estamos experimentando de la misma manera que experimentan, viven, padecen, sufren los habitantes de Rosario”.

El periodista se encontraba en la ciudad para mostrar la grave situación que se vive allí, apenas a días del asesinato a balazos del playero Bruno Bussanich en una estación de servicio.