Brutal crimen de un playero en Rosario: 10 millones de recompensa por el asesino

En dos segundos, un playero de una estación de servicios, de 25 años que estaba organizando tickets y silbando una canción fue asesinado el último sábado a sangre fría, con dos disparos en el pecho y otro en la cabeza.

"Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni", advirtieron en una nota amenazante los ejecutores, quienes informaron que hay una nueva unión entre organizaciones criminales del norte, sur y oeste.

En escasos segundos, Bruno Bussanich fue asesinado a balazos este sábado poco antes de la medianoche, cuando estaba en su puesto de trabajo, en la estación de servicio Puma ubicada en Mendoza al 7600, zona oeste de Rosario. Por el asesino, el Ministerio Público de Acusación ofrece $10 millones de recompensa y hay una gran conmoción social por la ola de violencia narco en la que se presentó este caso. “No quiero existir más en este mundo”, expresó en un desgarrador descargo la mujer de Bussanich.

Bruno Bussanich estaba trabajando en una cabina abierta de la estación de servicio cuando fue abordado por un joven en ojotas, short deportivo y campera con capucha. En dos segundos, el playero de 25 años que estaba organizando tickets y silbando una canción fue asesinado a sangre fría con dos disparos en el pecho y otro en la cabeza. El homicida corrió a toda velocidad hasta un auto chocado, donde lo aguardaban dos personas para escapar. Dejaron atrás una nueva amenaza para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

“Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. No queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familias. No queremos negociar nada, esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes”, advirtieron en la nota quienes firmaron como “zona norte, zona sur y oeste, unidos”.

Para quienes puedan brindar datos en relación a este caso, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia ofreció una recompensa de $10 millones y aclaró que “la identidad de aquellas personas que aporten información será preservada”. “Deben comunicarse al 911, +54-3413-627417, vía mail a [email protected] o redes sociales de la Fiscalía”, detalló el MPA. Horas después del crimen de Bussanich, además, la policía halló un Fiat Duna incendiado, que creen es el que se habría utilizado en la huida.

Un segundo video proveniente de otras cámaras de seguridad brinda distintos ángulos del crimen e incluso la reacción de las personas próximas a Bruno Bussanich, quien fue trasladado a un hospital, pero murió poco después del ataque que sufrió a las 23.42. En este archivo se puede ver la huida del criminal y cómo las personas que estaban dentro del local de la estación de servicio se acercan a la cabina donde Bussanich recibió tres disparos. Entre algunos clientes, una empleada se acerca temerosa y, al percibir la escena, debe volver sus pasos, descompuesta, hasta quedar sentada en el piso. Los primeros policías llegaron 5 minutos después del asesinato, en motos.