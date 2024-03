Víctor Hugo: "Zurro sería interesantísimo para la proyección nacional"

El reconocido periodista Víctor Hugo Morales en su programa matutino por AM 750, compartió declaraciones del Intendente Municipal de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, donde expresaba su opinión acerca de Miguel Ángel Pichetto, al compararlo con Scioli.

El debate comenzó con el periodista que acompaña a Víctor Hugo, señalando que "la pregunta también es: ¿Por qué los sectores más reaccionarios del peronismo son los que están asomando la cabeza y no quizás los más progresistas? con excepciones de Axel, de Grabois..." señala el periodista, a lo que Víctor Hugo Morales responde: "Está muy bien lo que decís.

Eso no incluye a Pablo Zurro, por ejemplo, el intendente de Pehuajó, que mirá lo que dice de Pichetto", indica Víctor Hugo, disparando un audio del intendente Zurro, con expresiones en otra radio, donde señala: "Pichetto es como Scioli, ha estado en cualquier lado, donde le tiran un hueso va, ¿Y él critica a Cristina? que es como San Martín, o como Belgrano (por CFK) ¿a Cristina, la que cambió este país con Néstor?" manifestaba Zurro, y siguió: "¿Pichetto critica a Axel? que ganó la provincia de Buenos Aires. Eso es un canto de sirena que está armando Pichetto para cuando se caiga esto, y venga un matiz diferente con él, o con el otro parecido a él, no le creó nada a Pichetto" remarcó Zurro.

PICHETTO, CONOCIMIENTO LEGISLATIVO

"Pichetto tendrá un conocimiento, pero esto es como si vos me decís que el gordo Valor tiene un conocimiento, sí, en ametralladora, pero Pichetto tiene un valor en diputados, en lo que sabe. Eso no lo hace bueno, porque la verdad, si hay un casta y ya está por todos lados, Pichetto, que le cuenten a otro el verso a Pichetto" reflexionó Zurro en el audio que se emitió en la mañana de ayer por AM 570 e inmediatamente la radio vuelve al piso para continuar con el comentario de Víctor Hugo.

"DIRIGENTE POLÍTICO"

En este sentido, Víctor Hugo Morales sostuvo que "hay distintos niveles para analizar, en todo caso, a un dirigente político. Pero permitime decir que este nivel de Zurro es de un hombre creíble, luchador, confrontativo, de lo mejor que hay en la política".

"DECÍ QUE ESTÁ EN PEHUAJÓ"

"Decí que está en Pehuajó, para beneficio de la gente de aquellos pagos (por los pehuajenses), pero sería un hombre interesantísimo en la proyección nacional" señaló Víctor Hugo Morales, que consideró un beneficio para los pehuajenses tener un intendente como Zurro, aunque una pérdida de un dirigente político que, asegura, posee un "nivel nacional interesantísimo". ¿Habrá otro sillón para Zurro en 2027?