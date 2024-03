Gentile: "Pronto retomaremos la senda del progreso"

En la noche de ayer, viernes, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, dejó abierto el 41 período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, donde pronunció el tradicional mensaje a los ediles y la comunidad.

La palabra de Gentile resumió aspectos de la actualidad de la comuna, en un difícil contexto Provincial y Nacional, subrayando las dificultades económicas que se atraviesan, pero dejando en claro que se trata de una situación seguramente pasajera, que los argentinos, y particularmente los nuevejulienses podremos reponernos, dadas las potencialidades que presenta nuestro distrito.

EL MENSAJE DE GENTILE

Hoy vengo a inaugurar un nuevo período de sesiones de este Concejo Deliberante, con la responsabilidad de poder hacerlo en este lugar tan importante para la vida democrática y el funcionamiento municipal, del cual he tenido el honor de haber sido secretaria y luego presidente.

Estoy convencida de que constituye éste, un momento muy especial en nuestra historia. Estamos viviendo momentos de mucha angustia y tristeza. La economía nacional está en uno de los peores momentos de los últimos tiempos, y no vengo con ánimo de responsabilizar a nadie en particular, ya que realmente creo que todos tenemos algún grado de responsabilidad de haber llegado hasta aquí, pero si tengo la obligación de poner blanco sobre negro en cuanto a la situación social, económica y financiera del partido de 9 de Julio.

Esta crisis económica, en la que la inflación ha llegado al 211% el último año; y que, según estadísticas oficiales, este año volvería superar el 200%; no solo afecta a las familias, las cuales pierden poder adquisitivo; al sector económico, ya que claramente las condiciones de trabajo se complican al extremo; sino que también afectan de manera directa a el Municipio.

Las finanzas de la comuna no son buenas.

Con la derogación del Impuesto a las Ganancias, tributo que es coparticipable, y del cual una gran parte llegaba a los municipios; la eliminación del fondo educativo, el cual también legaba a los mismos y el ajuste de las Tasas municipales, que en promedio fue del 50% de la inflación, nos ponen en una situación complicada, donde todos tendremos que hacer un esfuerzo significativo para poder brindar los servicios de la manera eficiente.

Esta situación social y económica nos coloca en un extremo donde, no queda ninguna duda de que vamos a tener que tomar medidas para poder maximizar los escasos recursos con los que contaremos durante este año.

Para ser clara, este año perderemos más del 40% en términos reales de recursos; y como ustedes saben, los municipios no tienen capacidad para tomar deuda para el gasto corriente, por lo que tendremos que ser muy responsables en el gasto, y muy eficientes en la obtención de esos recursos.

Quiero pedirles que trabajemos juntos. Esta crisis necesita de la responsabilidad y el esfuerzo todos nosotros, más allá del espacio que provengamos, debemos estar a la altura de las circunstancias que nos tocarán atravesar.

Quiero agradecerles, porque, a pesar de haber sido un año electoral; donde lamentablemente siempre quedan algunas cuentas pendientes entre los que compiten, todos han sabido encontrar el consenso y elegir las autoridades del cuerpo por unanimidad, como también haber aprobado el Presupuesto y La Fiscal Impositiva, ordenanzas tan necesarias como fundamentales para el funcionamiento del Ejecutivo.

También quiero agradecer a los empleados municipales y a los gremios que los representan, porque están haciendo un buen trabajo y un gran esfuerzo, entendiendo la situación; por lo que además de mi agradecimiento se llevan mi compromiso de que haremos lo imposible para que, a medida que mejore la situación, ir recomponiendo el salario.

No tengo dudas de que esto es pasajero, y que pronto retomaremos la senda del progreso.

9 de Julio es un partido que en los últimos tiempos no ha parado de crecer. Tenemos localidades del interior y una cabecera en las que los productores agropecuarios, las industrias, los comercios y los emprendedores están en continuos procesos de inversión, innovación y expansión; y el municipio estará a disposición para ayudar en capacitación, haciéndole las cosas más fáciles y no poniendo trabas sobre quiénes son los que realmente generan empleo de calidad y la riqueza de nuestro distrito.

Debo contarles que, en estos casi 3 meses de mandato, hemos realizado muchas gestiones, tanto en Provincia como en Nación, destacando que el diálogo con ambos gobiernos ha sido bueno y respetuoso; pero también es cierto que el panorama que nos hemos traído de las reuniones con ministros y secretarios de Estado no es bueno.

Según nos comentan, este va a ser un año donde van a escasear los recursos, y como fue anunciado públicamente no habrá obra pública: por lo que las mismas que tengamos que afrontar los nuevejulienses, deberán ser financiadas con nuestros recursos.

Habiendo realizado una introducción general de la situación social, económica y financiera les paso a informar los proyectos por área del gobierno para el año en curso, en los que deseo trabajar en conjunto con todos ustedes.

Seguramente a todos nosotros nos hubiera gustado poner objetivos más ambiciosos, pero debemos ser realistas y como lo expliqué al comienzo de esta exposición la situación económica, social y financiera de nuestro municipio nos obliga a ser austeros en la administración.

Con todo el respeto que me merecen, quiero pedirles que en este año legislativo que hoy comienza, puedan trabajar y debatir teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, no solo que acompañen los proyectos del Ejecutivo, si no que trabajemos juntos en buscar herramientas para poder llevar adelante mejores políticas públicas que beneficien a cada uno de los nuevejulienses.

Es mi deseo poder trabajar junto a ustedes, buscar las estrategias que nos permitan generar políticas de Estado que perduren en el tiempo, en cuestiones que tengan que ver con Educación, Producción, Vivienda y todos aquellos temas y problemáticas que no se resuelven en corto plazo.

También quiero decirles que mi gobierno está totalmente abierto para los vecinos y para ustedes…

Nuestras puertas están abiertas para cualquier consulta y sugerencia y cada uno de los secretarios y subsecretarios los recibirán para evacuar las consultas.

Agradezco mucho por haberme escuchado y habiendo expuesto los objetivos de gobierno para este periodo 2024, dejó formalmente inaugurado el Periodo Legislativo".