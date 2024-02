Programa Hogar de ANSES: cómo solicitarlo y quiénes pueden acceder al subsidio

El programa consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía . Quienes lo pueden solicitar y todos los detalles a tener en cuenta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del Programa Hogar en 2024, el cual consiste en un subsidio directo y mensual fijado por la Secretaría de Energía que cubre el 80% del valor de una garrafa de 10 kg, destinado a quienes no tienen el servicio de gas natural.

Cómo solicitar el Programa Hogar 2024

Ingresar a Mi ANSES, con tu CUIL y clave.

Actualizar los datos personales.

Seleccionar Programas y Beneficios, Solicitar Tarifa Social. Elegir la opción Programa Hogar y seguir los pasos.

Una vez realizado, se debe descargar el comprobante y ANSES se contactará para informar el estado del trámite.

En caso de vivir en un barrio con gas natural, deberás presentarte en las oficinas de ANSES con turno previo.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar 2024

Lo pueden solicitar quienes no tienen gas natural ni Tarifa Social de Gas.

Las personas con ingresos familiares no superen dos salarios mínimos vitales y móviles o hasta categoría C en monotributo (hasta 3 salarios mínimos o categoría D si hay un familiar con discapacidad).

De cuánto es el Programa Hogar que paga ANSES

El Programa Hogar no tiene un monto establecido, sino que cubre el 80% de una garrafa de 10 kg por mes.