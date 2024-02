Patricia Bullrich: “Como conocemos la protesta hasta ahora, se terminó”

La ministra de Seguridad se refirió a los operativos desplegados durante la votación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a las protestas el jueves y el viernes, en el marco de la votación de la llamada Ley Ómnibus en general en la Cámara de Diputados, y dijo que los legisladores y los manifestantes “estaban coordinados” para levantar la sesión.

La funcionaria hizo alusión a la salida del recinto de los diputados de Unión por la Patria (UxP) y de los partidos de izquierda, quienes se solidarizaron con periodistas, militantes y personas autoconvocadas en la Plaza de los dos Congresos que fueron atacados con gases y balas de gomas por las fuerzas de seguridad.

Sobre el operativo, que dejó heridos y en el que policías subieron al espacio verde y dieron vueltas en círculo, Bullrich aseguró que “fue perfecto” y no fue desproporcionado, como le sugirió la periodista Romina Manguel, en la entrevista por FM Milenium que dio este domingo. Asimismo, acerca de la cantidad de oficiales desplegados, que a simple vista eran más que los manifestantes, la ministra expresó que “están dotados de un uniforme que parece que son más, son grandes, se mueven bloque, tapados para no recibir piedras”.

Haciendo un análisis de la situación, la ministra afirmó: “Como conocemos la protesta hasta ahora se terminó. La protesta que intenta todo el tiempo romper los bienes públicos, romper una sesión democrática, no va a pasar, la protesta que corta calles todos los días se terminó”.

Asimismo, dijo que “hubo una refriega” y que quienes protestaban “le tiraron todo a los agentes”, por lo que hay que ponerse del otro lado.

“Hay que animarse a hacer las cosas, la Argentina está harta del miedo a qué va a pasar”, aseveró, y dijo que no tiene temor a que haya muertos por los operativos. “Un muerto no me va a paralizar”, expresó.

La funcionaria señaló además que los sectores de izquierda arengaron la protesta y son los que van a tener que pagar los gastos del despliegue de seguridad. “El objetivo también es que los responsables de estas organizaciones pongan un poco de límites. Los Bregman, todos los que nos han salido a agitar, como los Belliboni. (Eduardo) Belliboni, que cada dos por tres se tira al piso y dice que lo tocaron. Si te metés en el medio de las fuerzas, que están con sus protecciones, puede pasar que te peguen”, dijo Bullrich señalando directamente a los referentes de izquierda.

Libertad de acción

Acerca de su participación en el gobierno libertario, Patricia Bullrich ponderó al presidente Javier Milei, ya que cree que puede realizar su trabajo con libertad y “apoyo total, incondicionalmente”, y sostuvo que cuando coordinó los operativos de seguridad no tuvo indicaciones del mandatario. Para cerrar, destacó los avances de la gestión del líder de La Libertad Avanza y dijo que ella acompaña “el orden que lleva adelante el gobierno con el orden en la calle”. Sobre las estrategias políticas, dijo que es “una forma distinta de hacer política, que la gente la está entendiendo” y que hay que “tener una pensamiento lateral” para comprender el rumbo.