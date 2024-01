Claromecó: una semana sin noticias del joven que alquiló un kayak y nunca volvió

Federico Saihueque, de Tres Arroyos, está desaparecido desde el domingo pasado, cuando alquiló la embarcación para navegar por un arroyo, pero luego fue visto en el mar.

Se cumple este domingo una semana de la desaparición de Federico Saihueque, el joven de Tres Arroyos que alquiló un kayak en Claromecó, poco después se lo vio mar adentro y nunca más se supo de él. Mientras sigue la búsqueda del joven de 25 años, la Justicia Federal continúa armando un sumario con información provista por Prefectura Naval y Guardavidas, y sin indicios de configuración de delito, informa hoy el diario La Voz del Pueblo.

“Ha habido una cuestión con respecto al hallazgo, donde se hablaba de seis o siete mil metros y después la aparición de la embarcación a 30 kilómetros (de la costa) aproximadamente. No obstante, lo que importa a esta altura es el lugar donde pudo haberse producido el accidente. Como la duda persiste, aún sigue interviniendo la Justicia Federal con la posibilidad de que, posiblemente, intervenga la Justicia Provincial”, explicó el titular del Juzgado Federal de Necochea, Bernardo Bibel.

A pesar de no poder revelar detalles de lo que consiste esa intervención provisoria del Juzgado a su cargo, Bibel se refirió a la composición del sumario y confirmó que no se advierte la comisión de delito alguno en el hecho. “Hacemos un sumario con la intervención de la Prefectura Naval Argentina, que ha realizado su intervención desde el momento en que fue alquilada la embarcación hasta el momento actual. Por lo pronto, es un accidente infortunado en el que no hay ningún indicio acerca de otra situación diferente”, dijo y, en ese sentido, informó que la caratula prima facie es “accidente náutico con averiguación de paradero”.

La desaparición de Federico

Alrededor de las 5 de la tarde del domingo 21, Federico Saihueque se presentó en la recepción de Puerto Mosquito con la intención de alquilar un kayak acerca del cual había averiguado información en horas de la mañana. Habiendo pasado las dos horas de su partida, el propietario de la embarcación denunció a la policía el hurto del kayak. Sin embargo, amigos y familiares enseguida desmintieron una presunta actitud delictiva, al tiempo que llamaron a las autoridades para que se inicie el operativo de búsqueda y rescate que continúa hasta hoy.

La embarcación fue hallada el martes por Prefectura Naval, a unos 30 kilómetros de la costa. No se tuvo noticias aún de la mochila ni otros efectos (salvavidas) que estaban en poder de Saihueque a la hora de embarcarse y que podrían arrojar una pista sobre su ubicación.

De acuerdo con La Voz del Pueblo, unas setenta personas trabajan a diario en el operativo de búsqueda y rastrillaje a lo largo de los 78 kilómetros de costa de Tres Arroyos. La búsqueda es “de sol a sol y sin descanso”, comunicó oficialmente el Municipio.