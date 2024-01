Canal 12 de Trenque Lauquen: DNU, Ley Ómnibus y el temor a dejar de existir

Figura en la nómina de empresas que el gobierno nacional pretende privatizar. Preocupación de los trabajadores y en peligro un patrimonio que va más allá de lo económico. Un pedido a la Provincia.

“Mi postura es no abandonar el barco. Soy responsable del canal y de todo lo que hay adentro, del recurso humano, de la gestión diaria… Puse mi renuncia a disposición pero seguiré en la dirección hasta tanto no designen a otra persona. Dejarlo a la deriva no es mi costumbre”.

Federico Crowder es el director de Canal 12 de Trenque Lauquen TV Pública Regional, uno de los dos canales de TV que están bajo la órbita de Radio y Televisión Argentina (RTA); el otro es Canal 7, la Televisión Pública, el viejo ATC. A RTA también pertenecen todas las emisoras de Radio Nacional y el servicio de radiodifusión al exterior (RAE). RTA es una de las empresas que podría ser convertida en sociedad anónima, según el Decreto de Necesidad y Urgencia que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Y RTA es también una de las empresas privatizables, de acuerdo con la denominada “ley ómnibus” que también fue mandada al parlamento.

En el mientras tanto, nada. Para que RTA no quedara acéfala, entre los directores eligieron presidente de la empresa al radical Javier Monte, en lugar de la renunciante Rosario Lufrano. Pero el gobierno de Javier Milei lleva más de un mes de gestión y ni noticias de un nuevo director para Canal 12; una lógica que se repite en varias áreas. “Eso es lo más duro, lo más triste. Es una forma de ningunear un medio público que tiene más de cincuenta años de historia, que tiene trabajadores con mucha experiencia. Ese ninguneo duele”, le dice Crowder a la agencia DIB, y advierte: “No quiero ser parte del vaciamiento y cierre de una señal histórica como Canal 12. Por eso pongo mi renuncia a disposición”.

A partir de una nota de la agencia DIB, Crowder traza un paralelismo entre el presente de Canal 12 y el de Radio Nacional Bahía Blanca. “Se irá cerrando la canilla presupuestaria y en la medida de que pasen los meses se irá haciendo cada vez más complicado. Los contratos tienen un vencimiento y quien asuma en RTA tendrá el poder de decir que se debe achicar y en vez de transmitir 18 horas, seguramente el canal empezará a transmitir 12, y después 6, y no queremos eso”. Y contextualiza: “Por un lado, el canal no tiene un presupuesto fijo: es el día a día, paso a paso, pedir para ver si te daban algo. Y por otro lado, tenemos un fondo fijo para gastos corrientes, como combustible, energía, agua, papelería. Después de la devaluación, solicité un incremento que todavía no ha sido aprobado; la última actualización fue octubre”.

En el canal trabajan 33 personas, de las cuales nueve son contratadas a plazo fijo y otras tres con contratos de obra: una maquilladora, un conductor y un locutor. A comienzos de diciembre, cuando todavía al frente de RTA estaba Rosario Lufrano, los contratos a plazo fijo que vencían a fin de año fueron extendidos hasta marzo. “Nos anticipamos y para mantener el canal en funcionamiento, sobre todo durante las vacaciones de muchos trabajadores, le pedimos a la gestión saliente la extensión de esos contratos”.

Canal 12, en pandemia, nunca dejó de salir al aire. – Canal 12 –

Y describe Crowder: “Tenemos una dotación mínima, mínima, muy mínima, para cubrir 18 horas de transmisión. Arrancamos a las 6 de la mañana con el programa ‘Pampero TV’, que sale para todo el país. Lo producimos y lo emitimos desde Trenque Lauquen, con el apoyo del Senasa y el INTA. Hacemos un enlace con la TV Pública, que lo retransmite”.