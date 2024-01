Tareas comunitarias para el conductor que persiguió y atropelló a un ciclista

El monto de la pena de prisión -6 meses- y la ausencia de antecedentes le permitió acceder a una excarcelación.

Fabio Leandro Chiaradía, el conductor que deliberadamente atropelló a un ciclista y pudo haber provocado una tragedia en Bahía Blanca el 10 de este mes, acordó ayer en un juicio abreviado una condena de seis meses de prisión y tareas comunitarias por los delitos de lesiones leves y daño.

Este lunes hubo acuerdo entre la Fiscalía y la defensa oficial de Chiaradía, según informa el sitio bahiense La Brújula 24. El monto de la pena y la ausencia de antecedentes comprobables le permitió a Chiaradía acceder a una sentencia de seis meses de tareas comunitarias, además de la excarcelación -pedida el viernes por el defensor oficial, Augusto Duprat-, que ya se hizo efectiva. El condenado debe certificar la realización de tareas comunitarias por seis horas diarias, y ahora resta que el Patronato de Liberados defina tipo y lugar de las labores.

El fallo también prevé la obligatoriedad de asistir a sesiones con un psicólogo y se le impidió acercarse a la víctima, Agustín Albenque, de 26 años, quien debió ser asistido en el Hospital Municipal por las lesiones sufridas. El vehículo Fiat Strada fue decomisado.

Una locura

El hecho se produjo el miércoles 10, cuando Chiaradía protagonizó una discusión de tránsito con Albenque. De acuerdo con La Nueva, Chiaradía lo siguió varias cuadras hasta subir a la vereda y embestirlo, arrastrándolo hasta el sector de la calle Alsina casi Dorrego. A su paso también dañó sillas y mesas de un café.

“Me metí en la calle de enfrente que hay una florería, ahí sentí una aceleración muy fuerte y vi que me chocó de espaldas. Cuando me quise dar cuenta, me estaba arrastrando en el piso. Fueron más de treinta los metros que me arrastró desde la florería”, contó Albenque en una entrevista televisiva.

“Cuando vio que me paré, me volvió a embestir y me atropelló otra vez, como diciendo ‘ya está, lo tengo que terminar de matar’. Ahí alcancé a correr, se acercó toda la gente, chocó a una señora mayor y le intentaron abrir las puertas”, narró la víctima.