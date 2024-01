La aclaración de Víctor Hugo Morales sobre su relación con Radio Nacional

El conductor radial hizo su descargo tras las acusaciones de Clarín en su contra.

Víctor Hugo Morales salió desmintió a Clarín y Cadena 3 por la información que publicaron sobre su desvinculación de Radio Nacional.

Morales publicó un descargo en sus redes sociales."La mentira de mi relación con Radio Nacional, donde siempre aporté mis programas gratuitamente, intenta descargar violencia contra mi persona. Clarín y Cadena 3, no sé si algún otro, MIENTEN", comenzó diciendo.

Y continuó: "Esos 15 millones que sesgadamente me atribuyen, esa violencia que me tiran para que los envenenados crean, ¿le mejora la vida a Magnetto? Saben que mi trabajo es honorario, que lo hago como una contribución cultural pero apunta y fuego, siempre tiran a matar. ¿Tiene tan mala vida Magnetto como para hacer tanto daño? Magnetto y quien sea el dueño de Cadena 3 inspiran la violencia mientras pagan a sus empleados con las pautas oficiales más escandalosas del país."

Además, contó que tuvo que declinar la oferta de relatar dos mundiales justamente para evitar que haya polémica: "A propósito de mi foto de Clarín y de la supuesta plata que se ahorró Radio Nacional por no 'renovarme' el contrato aclaro que yo no acepto trabajo del Estado porque estoy expuesto a estas miserias. Pude haber transmitido dos mundiales en 2010 y 2014 en la TV pública. Sin embargo renuncié a esa posibilidad para no darle pasto a las fieras de Clarín. Tengo los correos electrónicos de renuncia enviados a Tristán Bauer que me hizo la oferta".

Por último apuntó contra los periodistas que se hacen eco de las falsas informaciones: "Esos periodistas de medios privados que atacan a los trabajadores de los medios públicos, cuando sus sueldos salen de la pauta oficial, son una vergüenza".