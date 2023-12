El animador infantil Diego Topa tuvo que aclarar por tercera vez que no se murió

Luego de que se volviera tendencia en la red social X por su supuesto fallecimiento, Diego Topa tuvo que desmentir los rumores: «¡Estoy bien!», publicó en su cuenta. «Por favor no hagan esto», solicitó y amplió: «Porque preocupan a mi familia, a mis amigos y a mucha gente que me quiere. Gracias».

No es la primera vez que sucede: “Estoy vivo, me están escribiendo de todos lados. ¡Es la tercera vez que me pasa!”, explicó.

En una entrevista con Teleshow, el artista contó: “Apenas nació mi hija también me mataron”. “Me llamó desesperada mi mamá, se preocupó un montón de gente. Es horrible todo esto”, lamentó.

Sin embargo, pudo rescatar que “con estas cosas te das cuenta cuánta gente te quiere de verdad”.