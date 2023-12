Furiosa tormenta en Olavarría arrancó hasta balcones

"La tormenta pasó, la situación está controlada y está todo el equipo trabajando para abordar la situación" indicaron las autoridades locales que pidieron a la población que evite la circulación.

"Hay objetos peligrosos, cables y postes tirados, se está asistiendo a los afectados. Que se mantengan informados a través de los medios. El temporal con intensas ráfagas de viento afectó las instalaciones del Servicio Eléctrico varios sectores de la ciudad se encuentran sin luz", agregaron.

"Sepan entender y disculpar, hay otras cosas que nos ocupan, que son urgentes, por eso hemos decidido suspender la sesión, pasarla para otro momento con las condiciones dadas para poder realizarla", explicó el intendente que se retiró para atender la emergencia.

"Tenemos que afrontar esta situación entre todos y todas, sin luz no se puede realizar la sesión, le pedimos disculpas", cerró el flamante alcalde. "Nos vamos a poner a laburar".

Por su parte, la compañía de servicios públicos de electricidad en Olavarría Coopelectric comunicó: "Líneas de media tensión todas fuera de servicio, salvo Loma Negra que no tiene problemas. No se va reponer el servicio hasta tanto no se descarten las situaciones peligrosas". Además, resaltó que es fundamental el uso racional del agua, ya que todas las bombas están fuera de Servicio: "Una vez que se acaben el agua de los tanques domiciliarios no van a poner llenarlos. Las personas electrodependientes que se acerquen a un centro de salud".

Rige un alerta para la Provincia de Buenos Aires

Hay que destacar que el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso a corto plazo por "tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas" , mientras que en algunos casos también se suma "posible caída de granizo"