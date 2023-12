María José Gentile anunció la conformación de su Gabinete

Desde sus redes sociales, en la mañana de hoy, la Intendente electa de Nueve de Julio, María José Gentile, anunció cómo quedará conformado su Gabinete, desde el próximo 10 de diciembre.

Con un posteo realizado esta mañana en sus redes sociales, la actual Jefa de Gabinete de la gestión de Mariano Barroso, y nueva mandataria municipal a partir del 10 de diciembre, dio a conocer los nombres de quienes la acompañarán en su gestión, con una fotografía grupal del nuevo equipo, que se sumará al staff actual de funcionarios, con cambios significativos en varias áreas.

En este marco, cabe aclarar que la presentación realizada por la Intendente electa, corresponde a los funcionarios que se integran a su gestión, en tanto que algunas secretarías y subsecretarías tendrán continuidad en sus funciones.

"A menos de una semana de asumir esta gran responsabilidad para la cual he sido electa, quiero presentarles al equipo que me estará acompañando día a día para lograr los objetivos propuestos y hacer que cada uno de los nuevejulienses pueda vivir mejor.

Somos un equipo diverso, con distintas miradas, pero con los mismos valores.

Para su conformación no miré los orígenes políticos de cada uno, sino las ganas que traen para seguir transformando a nuestra querida ciudad y como pueden aportar para este gran objetivo", señala el posteo de las redes sociales de la nueva titular del sillón de West.

LOS NUEVOS NOMBRES DEL GABINETE:

Jefe de Gabinete: Cdra. Joselina Rodríguez.

Secretario de Gobierno y Producción: Víctor Altare,

Secretaria de Administración y Hacienda, Cdor. Víctor Bordone.

Secretaria de Desarrollo Comunitario, Lic. María Alejandra Márquez.

Secretaria de Salud: Dra. Tamara Vázquez Lagorio.

Secretario de Obras y Servicios Públicos: Juan Pablo Boufflet.

Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente: Arq. Martín Banchero.

Asesoría Legal: Dra. Miriam Lorenzo.

Coordinación Contable: Cdor. Pablo Ravenna.