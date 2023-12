Roberto Piazza arremetió contra las feministas con polémicas declaraciones

El conocido diseñador Roberto Piazza volvió a ser polémico y apuntó contra la comunidad LGBTIQ+ y feminista. Generó repudio en las redes.

El diseñador de modas Roberto Piazza fue invitado al programa del periodista Baby Etchecopar y opinó acerca del movimiento feminista y LGBTIQ+. Su opinión generó repudio: "Cuando dije que yo no estaba de acuerdo con la bisexualidad, que no me parecía una cosa sana, lo dije según Freud, se me armó un kilombo...", fue una de las frases que se difundieron.

Siempre polémico, el diseñador que recientemente se refirió a la acusación de abuso sexual contra Jey Mammon como una "calentura momentánea", esta vez fue invitado en A24, donde citó a Freud y a Lacan para apuntar contra la bisexualidad y el feminismo.

"Yo opino lo que leo y lo que me gusta, si no te gusta... leé terapias alternativas, crochet, origami", se defendió el diseñador de moda a la hora de contar que cuando en su momento dijo que él no estaba de acuerdo con la bisexualidad y que no le parecía una cosa sana, lo llamaron desde movimientos LGBTIQ+.

"Aprendan a ser mujeres"

Luego el diseñador se ensañó con el movimiento feminista: "A las feministas yo les regalaría un consolador a cada una, por ejemplo, y les diría que aprendan primero a ser mujeres femeninas". Y enseguida las comparó con su mamá: "Mi mamá era la mujer más feminista del mundo, pero mi vieja usaba media con costura y tajo aguja y hablaba con el gobernador de Santa Fe y con toda la femineidad y un perfume maravilloso, lograba lo que quería".

En este sentido se refirió a las manifestaciones, expresó: "No tenés que hacer esas guarangas y guarradas espantosas, marchas estúpidas, que yo no voy".

Los dichos generaron revuelo en las redes y un fuerte repudio. Otros lo acusaron de confundir el movimiento feminista, que lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres, con ser femenina.