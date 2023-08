Revelan cuánta plata ganan realmente los influencers en la Argentina

Seguidores, engement y creatividad es lo que se necesita para convertirse en influencer, el perfil preferido de las empresas para pisar fuerte en las redes.

La transformación digital cambió la manera en que las marcas se acercan a su público objetivo; ya no son la televisión, los diarios o las revistas los más elegidos sino que, aprovechando el alto grado de interacción en las redes sociales, son los llamados influencers los preferidos de las empresas. Sin embargo, la pregunta del millón es ¿Cuánto cobran estas nuevas celebridades del mundo digital?

Aquello que define y hace valioso a un influencer para una marca es su capacidad de permear en su audiencia generando conversación sobre una temática particular de manera entretenida y cumpliendo con el contrato implícito que tiene con su comunidad. "Esto es muy importante, ya que por ejemplo un perfil que resulte influyente en temáticas de alimentación, puede no necesariamente serlo en decoración y moda. Entender esto y analizar en cada caso específico qué esperan los seguidores de cada perfil, es una de las claves para desarrollar una buena estrategia de relacionamiento", explica Julieta D´Amico, Co-Fundadora de la consultora Sumá Comunicación

Existen cuatro categorías de influencers según la cantidad seguidores: los nano- influencer con 2.000 a 5.000 seguidores; los micro con entre 5.000 y 20.000 seguidores; los influencers medianos con entre 20.000 y 100.000 seguidores; los macro con entre 100.000 y 1 millón de seguidores y las celebridades con más de 1 millón de seguidores.

Pero además de la cantidad de seguidores, la diferencia en cada segmento de influenciadores tiene que ver también con la manera en que se vinculan con su audiencia.

"Un Nano influencer seguramente tenga un potencial muy grande de alcanzar a todos sus seguidores, desarrolle temáticas muy específicas de las que se valga y por las cuales su público busque información y contenido valioso. Algo similar sucede con el micro, donde el sentido de pertenencia a una comunidad fiel se hace notar, acompañan y empatizan con ellos de manera cercana, casi como si se conocieran personalmente. Cuando escalamos a perfiles de mayor magnitud, ese sentido de pertenencia deja de pesar y lo que toma relevancia es el alcance que la marca puede lograr con ellos, estos influencers no lideran una temática particular, sino que empiezan a abrir el juego a diferentes áreas, para poder tener así, intereses repartidos", explica a iProfesional Florencia Cuesta, Ceo de la agencia Be Influencers Argentina.

Por ello, coincide D’Amico, a la hora de negociar el caché entran a jugar la cantidad de seguidores, pero más importante aún el engagement, la calidad del contenido que generan, la tracción a ventas que logran y la trayectoria que el influencer tiene con la marca, entre otras muchas variables. "Son verdaderamente negociaciones uno a uno", resalta.

Un influencer cobra desde $20.000 hasta $1 millón

Aunque sus honorarios son un secreto bajo llave, a la hora de sentarse a negociar las agencias y los departamentos de Marketing se manejan dentro de un rango de precios y que permiten arrojar algo de luz sobre cuánto cobra un influencer:

Por contenido, detalla D’Amico a iProfesional, un nano o un micro influencer puede cobrar entre $20.000 y $40.000; un perfil medio entre $40.000 y $150.000; un macro de $150.000 a $1.000.000 y un perfil mega o celebrity, como puede ser Leonel Messi que tiene 481 millones de seguidores, suelen cobrar desde $1.000.0000 por posteo, aunque en el caso del número 10 ese número sea en dólares.

"En general se trabaja por campañas y en función de las mismas se arman paquetes de contenidos y redes sociales que pueden ser por única vez o con continuidad en el tiempo. Cuando una campaña es corta, entonces los valores suelen ser más altos versus campañas prolongadas, ya que de esta manera lo que se trabaja es la fidelización con la marca/influencer, para que ese vínculo funcione a ambas partes", agrega Cuesta.

Las acciones por canje son también una alternativa a los honorarios cuando el valor del producto o servicio que se entrega equivale al valor que el influencer pretende o se trata de algo que tenía previsto comprar y se lo puede ahorrar. De esta manera, el influencer acepta realizar contenido a cambio del producto. "Yo suelo aceptar canjes pero las marcas con las que trabajo tienen que ser realmente útiles para mi audiencia. Pero además las empresas tienen que saber que yo no voy a promocionar el producto maquillada, divina y con una sonrisa; yo voy a probarlo y si sirve, mi contenido va a ser mostrar sus beneficios y enseñándo cómo se usa", dice a iProfesional MaGa (María Gabriela) Tomassoni de @mamaconstruye; una instagramer que enseña a remodelar casas a su comunidad de 107.000 seguidores.

Los ingresos de Tomassoni, dice, son muy variables, pero en promedio van de los $800.000 al millón dependiendo del tipo de clientes que la contraten y del tipo de trabajo que le pidan. Sin embargo, aclara, hay meses que directamente no tiene ingresos como influencer por lo que las redes sociales no son su único trabajo. Una de las razones de la diferencia de precio tienen que ver con el tipo de empresa que la contrate porque, explica, no le cobra lo mismo a un emprendedor que desde su casa hace azulejos pintados a mano que, por ejemplo a una cementera como Loma Negra.

Por supuesto, no todos los influencers logran niveles de ingresos destacables, la competencia en el mundo digital es cada vez más grande y solo aquellos con un perfil perseverante, pero creativo e innovador son los que pueden destacar y obtener ingresos significativos.

¿Cómo trabajan los influencers?

Los beneficios económicos que esta nueva profesión brinda, conlleva también el desafío de mantenerse actualizados con contenidos atractivos y auténticos y, no menor, lidiar con la responsabilidad de influir en sus seguidores de manera positiva para no perderlos.

Por ello, explica D’Amico a la hora de contratar a un influencer lo que las empresas priorizan es:

El discurso y tono del influencer porque al ser contratados asumen la responsabilidad de cuidar y fortalecer la reputación de la marca; lo que se dice y cómo se dice es entonces de vital importancia. También analizan los formatos en los que los influencers son más fuertes (fotografía, video, textos, etc.) de acuerdo con el tipo de campaña o producto o servicio a comunicar.

del influencer porque al ser contratados asumen la responsabilidad de cuidar y fortalecer la reputación de la marca; lo que se dice y cómo se dice es entonces de vital importancia. También analizan los formatos en los que los influencers son más fuertes (fotografía, video, textos, etc.) de acuerdo con el tipo de campaña o producto o servicio a comunicar. Su audiencia : es decir, el perfil de las personas que siguen cada cuenta para identificar si son el target para la marca y se mide el engagement que tienen con el influencer.

: es decir, el perfil de las personas que siguen cada cuenta para identificar si son el target para la marca y se mide el engagement que tienen con el influencer. El costo: una variable que termina de definir la contratación

¿Quiénes son los principales influencers?

Según HypeAuditor, el top ten de los principales influencers de Instagram en Argentina son:

1- Leo Messi (futbolista argentino)

2 - Camila Cabello (cantante y actriz estadounidense)

3- Paulo Dybala (futbolista)

4- Olivia Rodrigo (cantante y actriz estadounidense)

5- Dove Cameron (cantante y actriz estadounidense)

6- Antonela Roccuzzo (modelo y empresaria argentina)

7- Noah Schnapp (Actor estadounidense)

8- Maluma (cantante y compositor colombiano)

9- Luisito Comunica (emprendedor y actor humorista mexicano)

10- Bizarrap (productor discográfico, DJ y compositor argentino)