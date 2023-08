La Iglesia alertó sobre la "delicadísima" situación económica:

Monseñor Ojea se refirió a la situación socioeconómica del país. La dignidad del trabajo, la economía popular y aquellos que "no llegan a fin de mes".

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Monseñor Oscar Ojea, alertó hoy sobre la "delicadísima" situación económica que atraviesa la Argentina y afirmó que "hay trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes", por medio de un video grabado por la Fiesta de la Transfiguración del Señor y memoria de San Cayetano.

"Cuando hablamos del pan, hablamos de Justicia, porque como dice la canción del Padre Zini: ‘No es posible morirse de hambre en esta tierra bendita del pan’. Cuando pedimos trabajo, pedimos por la dignidad, porque el trabajo hace a la dignidad de la persona; no es un objeto de compraventa, no es un objeto de consumo; sino que el que no trabaja siente que está de sobra, que no vale; se siente herido en su dignidad, esa dignidad que solamente le da el ser hijo de Dios", inició el también obispo de San Isidro

"Nosotros vivimos en nuestro país una situación delicadísima en este orden, hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes y esto angustia muchísimo”, expuso Ojea.

Y agregó: "Hay cientos de trabajadores que trabajan en la economía popular, cartoneros, feriantes, vendedores ambulantes; personas, mujeres que cuidan niños, que realizan distintos servicios, que cuidan personas mayores, que cuidan enfermos, hermanos nuestros que viven de changas, changas de pintura, de albañilería; tantos trabajos en donde no rige la plenitud de los derechos”.

"La paz se construye en lo concreto, en el amor a lo concreto. Cuando nosotros luchamos de verdad para que todos puedan tener trabajo y para que sean respetados todos los trabajadores, aún aquellos que no pueden vivir la plenitud de todos sus derechos", completó el representante de la Iglesia Católica.

Y concluyó: "Que Dios nos bendiga en este momento tan difícil, tan duro, que atraviesa nuestro país y que nos ilumine para poder trabajar juntos por el pan y el trabajo, que es trabajar por la justicia y por la dignidad de cada ser humano”.