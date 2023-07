Le chocaron el auto estacionado y se dieron a la fuga

No es la primera vez que sucede, y suele pasar en los amaneceres de sábados y domingos. Un propietario encuentra su auto chocado y nadie a quien reclamar. Se pide al autor del daño que se presente, para poder hacer el reclamo pertinente ante la compañía de seguro.

Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Esto es lo que aparece si uno busca la palabra responsabilidad en el diccionario de la Real Academia Española. Ahora solo falta que alguien asuma la misma ante el siniestro vial que señalaremos.

El hecho ocurrió en la última madrugada en la calle Alsina, entre Chacabuco y Heredia. Un vehículo fuera de control colisionó al automóvil estacionado. Lamentablemente, quien ocasionó este accidente, no frenó a buscar a su dueño ni dejó un papel con sus datos. El propietario, que está pasando un momento de salud complicado, y que debió dejar el auto estacionado en esta arteria, ahora se encuentra con su vehículo roto y sin siquiera la posibilidad de hacer una denuncia en la Estación de Policía. "No me la quisieron tomar porque dicen que no hay a quien denunciar", aseguró resignado la víctima de este episodio.

SE APELA A LA SOLIDARIDAD

Si alguien sabe quién es el RESPONSABLE de este hecho, por favor se comunique o contacte al dueño del auto siniestrado a través del (2317) 400214 o 486126.